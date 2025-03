Rovinj će od 11. do 13. travnja ponovno postati nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje hrane, pića i vrhunskih gastronomskih iskustava. Ako volite dobru hranu, uživate u pričama koje stoje iza svakog tanjura i želite otkriti što znači spoj tradicije i inovacije, ovaj festival ne smijete propustiti!

1. Inspirativna predavanja, paneli i vrhunski chefovi

Weekend Food Festival okuplja stručnjake koji oblikuju budućnost gastronomije – one koji stvaraju i nadahnjuju. Ove će godine Rovinj ugostiti neke od najutjecajnijih chefova i vizionara gastro scene. Među njima je legendarni Marco Pierre White, kulinarski revolucionar koji je redefinirao visoku kuhinju, zatim Matt Orlando, pionir održive gastronomije te J.P. McMahon, osnivač festivala Food on the Edge i zagovornik očuvanja kulinarske baštine. Njihove priče i iskustva ne samo da inspiriraju, već i postavljaju temelje za buduće generacije kuhara, ugostitelja i gastro entuzijasta.

2. Masterclassovi i showcooking radionice

Ove će godine na festivalu gostovati vrhunski chefovi i majstori miksologije koji će kroz interaktivne radionice podijeliti svoje znanje s publikom. Luca Cinalli, svjetski priznati barmen, održat će masterclass posvećen inovativnim tehnikama miksologije i održivosti u barskoj industriji. Mirco Giumelli iz hotela Grace St. Moritz u suradnji s destilerijom Nonino otkrit će tajne savršene integracije grappe, amara i likera u moderne koktele. Ted Lelakas donosi nova znanja o konjaku, šampanjcu i vrhunskim destilatima. Sve ove radionice pružaju priliku za istraživanje najnovijih trendova i upoznavanje vrhunskih aroma koje definiraju suvremenu gastronomiju. Na showcooking pozornici, publika će uživo moći pratiti kako to rade profesionalci ali i kušati neke od specijaliteta.

3. Chef’s Dinners – večere koje oduzimaju dah

Ove su se godine večere u rovinjskim restoranima rasprodale kako su objavljene, no još uvijek imate priliku osigurati svoje mjesto na izuzetnom kulinarskom događaju - ekskluzivnoj večeri u restoranu Tekka by Lone na kojoj će zajedno kuhati slovenski chef Igor Jagodic, pokretač hvaljenog restorana Strelec chef Saša Pribičević, koji vodi rovinjsku Tekku. Ova večera na rasporedu je subotu, 12. travnja.

Večera u Cap Aureo Signature Restaurantu, gdje chef Jeffrey Vella priprema jelovnik u suradnji s J.P. McMahonom, planula čim je oglašena, baš kao i ona u Agli Amici Rovinj, gdje gostuje Matteo Metullio iz poznatog restorana Harry’s Piccolo s dvije Michelinove zvjezdice. Rasprodana su i sva mjesta za večeru u rovinjskom restoranu Monte gdje će gostovati Giulio Gigli, talentirani chef koji je svoje kulinarsko umijeće brusio u prestižnoj Nomi, Disfrutaru i legendarnom El Bulliju pod vodstvom Ferrana Adrije. Sada, kao vlasnik restorana UNE, Gigli stvara jela koja vješto spajaju inovativnost s bogatom tradicijom Umbrije.

Uz vrhunska jela, restorani će posluživati pomno odabrana vina domaćih vinara - Damjanić u Monteu, Kozlović u Tekka by Lone, Clai u Cap Aureo i Dobravac u Agli Amici.

4. RANGITE! – Istrian Food Market

Kad se govori o okusima Istre, RANGITE! – Istrian Food Market, osmišljen uz podršku Maistre, mjesto je gdje ćete ih doživjeti u njihovom punom sjaju. Najbolji istarski proizvođači okupljaju se na jednom mjestu, donoseći vrhunska vina, autohtone delicije i tradicionalne recepte prilagođene modernom gurmanskom doživljaju. Vinari Lunika, Damjanić, Kadum i Dobravac predstavljaju svoje etikete, dok će Pršutana Dujmović ponuditi pršut kakav se priprema generacijama. Mljekara Latus donosi najbolje sireve, a Klara i Drago Marić pokazuju kako izgleda prava istarska tjestenina.

Dodajte tome tartufe iz Prodana Tartufi, likere iz Darne, gin iz Imagine Spiritsa i kulturnu baštinu koju predstavlja Udruga Kuća o Batani – Spacio Matika i imate pravi festival okusa i tradicije! Najbolje od svega? Ulaz na RANGITE! – Istrian Food Market besplatan je za sve posjetitelje.

5. Predstavljanje CUPI’S SPOON - trećeg međunarodnog gastro natjecanja za osobe s invaliditetom

Ovo nije samo festival dobre hrane, već i festival dobrih vrijednosti. Udruga UNUO predstavit će svoj projekt "CUPI'S SPOON" – treće međunarodno gastro natjecanje za osobe s invaliditetom. Na festival stižu s gastro kamionom u kojem će pripremati degustacijske Zlevka palačinke s raznim dodacima, koristeći vizualne metode na pametnoj ploči i prilagođenu kuharsku jedinicu. Također, održat će i interaktivno-edukativne radionice o pravilnoj komunikaciji i radu s osobama s invaliditetom, u koje će se uključiti chefovi, izlagači i posjetitelji. Cilj projekta je osvještavanje i inkluzija, a građani, lokalne vlasti i djeca iz vrtića pozvani su da se uključe u radionice i mini natjecanja.

6. Experience paketi – doživite Istru na autentičan način

Weekend Food Festival u suradnji s partnerom festivala, Maistrom, donosi Experience pakete - prilagođene gourmet doživljaje koji vas vode kroz autentične istarske okuse i tradicije. Bilo da istražujete bogatstvo istarske kuhinje kroz tradicionalnu marendu iz bukalete, sudjelujete u lovu na tartufe u Buzetu, kušate svježe ostrige iz Limskog zaljeva, ili otkrivate tajne izrade sira u Latus mljekari, svaki trenutak donosi novo iskustvo. Svaki paket donosi priliku za dublje povezivanje s istarskom kulinarskom baštinom, od tradicionalne marende iz bukalete do ekskluzivnih degustacija tartufa, morskih plodova i sireva. Više detalja i rezervacije dostupni su na službenoj stranici festivala!

7. Festival za svakoga – od profesionalaca do gurmana

Weekend Food Festival nije rezerviran samo za profesionalce – nudi ponešto za svakoga. Ako ste chef, ugostitelj ili proizvođač, ovo je prilika da se povežete s vrhunskim stručnjacima, steknete nova znanja kroz masterclassove i radionice te otkrijete inovacije koje mogu unaprijediti vaše poslovanje. Ako ste strastveni ljubitelj hrane, moći ćete doživjeti inspirativne priče iza svakog jela, gledati kako nastaju kulinarska remek-djela i kušati specijalitete najboljih svjetskih chefova. Ako jednostavno uživate u dobroj hrani i piću, Weekend Food Festival bit će vaša destinacija za istraživanje bogatih okusa Istre – od tradicionalnih fuža i pršuta do vina, tartufa i vrhunskih rakija.

8. Profesionalni program za profesionalce i ugostitelje

Weekend Food Festival ove godine podiže ljestvicu s posebnim programom namijenjenim profesionalcima – chefovima, voditeljima i vlasnicima restorana te svima koji žele unaprijediti svoje znanje, proširiti horizonte i učiti direktno od najboljih u industriji. U luksuznom ambijentu Grand Hotela Park u Rovinju održat će se niz ekskluzivnih masterclassova i predavanja – ovo je prilika kakva se rijetko pruža. Na jednom mjestu okupljamo vrhunsku ekipu - kulinarski vizionar Jeffrey Vella, precizni i strastveni Matija Bogdan te mladi talent Giulio Giglio podijelit će svoje znanje, tehnike i pristupe koji pomiču granice gastronomije. Ovo je jedinstvena prilika da učite od najboljih!

Uz kuhinju, ulazimo i u svijet miksologije s posebnim radionicama za one koji žele dovesti barsko iskustvo na novu razinu. Ulaznice za ovaj ekskluzivni program bit će puštene u prodaju krajem tjedna – broj mjesta je strogo ograničen, zato nas svakako pratite na društvenim mrežama i osigurajte svoje na vrijeme!

9. Vrhunski vinari – Istra Natural

Vino je neizostavan dio istarskog identiteta, a ove godine Weekend Food Festival će ugostiti najbolje od najboljih. U Rovinju će se ove godine prvi put održati Istra Natural – festival koji slavi prirodna i narančasta vina iz Istre, Hrvatske i Slovenije. Poseban naglasak stavlja se na macerirana bijela vina, poznata kao narančasta vina, proizvedena metodom produljenog kontakta s kožicom grožđa – tehnikom koja vuče korijene još iz antičkih vremena i još se uvijek primjenjuje u regijama poput Gruzije. Ipša, Trapan, Bolfan, Lunika, Veralda, Dobravac, Pasji rep i Posestvo Bric iz Slovenije te Gambaletto/Činić iz Istre predstavit će svoje prirodne etikete.

10. Noel Pop up restoran

Poznati zagrebački restoran ovjenčan Michelinovom zvjezdicom imat će svoje pop up izdanje u Rovinju! Na Weekend Food Festival stiže hvaljeni chef Ivan Temšić, a svi posjetitelji imat će jedinstvenu priliku kušati njegove vrhunske specijalitete u ekskluzivnom Noel Pop Up restoranu. Restoran se nalazi u sklopu festivala, bit će otvoren svakoga dana te će nuditi posebne ručkove, večere i bogat popratni program. Tijekom cijelog trajanja festivala, posjetitelji će moći svratiti u Noel Pop Up, gdje ih očekuje nezaboravno gastronomsko iskustvo pod vodstvom ovog talentiranog i karizmatičnog chefa.

Ako ste ikada željeli doživjeti gastronomiju na potpuno nov način, ovo je prilika koju ne smijete propustiti. Svjetski chefovi, inovativni koncepti, vrhunska hrana i piće – Weekend Food Festival donosi sve to i još mnogo više. Više informacija o ovogodišnjem Weekend Food Festivalu potražite na službenoj stranici festivala te na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i Facebooku.

WFF 2025. - 6 (Foto: PR)

Pogledajte kako je nastala: Izložba "Zvijezde hrvatske povijesti" koje će upoznati milijuni ljudi iz cijelog svijeta +0