Kada putujete avionom, vjerojatno i niste svjesni da je vaš ukrcaj samo manji dio posla koje kabinsko osoblje mora odraditi na letu. Kako bi let bio što ugodniji i sigurniji, kabinsko osoblje - stjuardese i stjuardi, moraju slijediti strogo propisane procedure. One počinju puno prije polijetanja i traju čitav let, sve do iskrcaja putnika i na kraju posade. Dio njih obuhvaća obraćanje putnicima, pokazivanje izlaza i objašnjavanje sigurnosnih i postupaka u nuždi.

Protokoli i procedure

Dužnosti i procedure kabinske posade mogu se razlikovati od kompanije do kompanije. Opće točke su priprema dokumentacije, obavijesni razgovor prije leta, priprema kabine za ukrcaj putnika, provjera sigurnosne opreme. Kabinska posada također je dužna provjeriti sigurnosnu opremu u zrakoplovu i uvjeriti se u tehničku ispravnost zrakoplova prije leta, upoznati putnike sa sigurnosnim protokolima i radnjama te općenito pratiti stanje i uvjete tijekom leta – u svakom slučaju, ništa nije nasumično i proizvoljno, pa ni razlog zbog kojeg nas u avionima uvijek dočekuju s rukama na leđima .

Kabinsko osoblje za vrijeme svakoga leta mora se brinuti i za sigurnost putnika i upoznati ih s hitnim postupcima u slučaju opasnosti u svakoj fazi leta. Jednom kada je ta faza pripreme za polijetanje završena, možda ste primijetili, i kada osoblje provjeri je li sva kabinska prtljaga sigurno smještena, a svi putnici na svojim mjestima vezani, sjedala uspravna, stolići sklopljeni i izlazi u slučaju nužde prohodni, i osoblje odlazi na svoja mjesta i veže se za polijetanje.

No osim što su, kao i putnici, vezani pojasom i sjede uspravnih leđa, položaj njihovih tijela pri polijetanju (i slijetanju i jačim turbulencijama) vrlo je specifičan jer sjede spojenih koljena i stopala, a u oči upada i kako drže ruke – dlanove okrenute prema gore "zataknu" ispod bedara ili ih drže mirno položene na koljenima.

Sigurnost prije svega

Možda niste o tome previše razmišljali, no kao i svaki drugi detalj na letu, ovo nije slučajno. Sigurnosni položaj kabinskoga osoblja također spada u standardnu proceduru svake kompanije, a može se razlikovati ovisno o položaju sjedala za posadu u zrakoplovu. Kabinsko osoblje pri opasnijim dijelovima leta zauzima takav, takozvani sigurnosni položaj, kako bi u slučaju nepredviđenog slučaja ili hitne situacije, povećali šanse da prođu bez ozljeda i u takvoj situaciji bili od pomoći putnicima - što im je i osnovna zadaća.

Uz to, u svakom trenutku kabinska posada mora biti svjesna stanja u zrakoplovu, položaja izlaza u nuždi i pozicija opreme za prvu pomoć i spašavanje, a pritom i ponavljati sigurnosne procedure kako bi ih u slučaju potrebe što točnije izvršili. Za vrijeme polijetanja i slijetanja svaki član posade, ovisno o svojoj poziciji, dužan je u tišini ponavljati procedure i protokole u slučaju da dođe do problema.

Slično ovome, sigurnosni položaj koji se objašnjava putnicima za slučaj mogućeg udara – brada na prsa, ruke na glavi i glava što bliže koljenima, smanjit će rizik od trzajnih ozljeda i zaštititi glavu putnika od eventualnog ispadanja stvari iz kabinskih odjeljaka za prtljagu.

