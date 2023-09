Teško je spomenuti njujorške nebodere a pritom se ne sjetiti nikad prežaljenih, legendarnih Blizanaca. Nažalost, od 11. rujna 2001. godine oni su stvar prošlosti, ali Velika Jabuka, srećom, i dalje ima mnoštvo nebodera kojima se može pohvaliti. Ipak, neki su viši od drugih, a ovo je popis TOP 5 najviših!

One World Trade Center/Freedom Tower – 541 metar

Riječ je naravno o istoj zgradi, mada je poznata pod dva naziva. Dizajnirao ga je David Childs, a za javnost je otvoren 2014. godine. Cijela je zgrada od baze do vrha visoka 541 metar, a u stopama je to 1776. Iako nam mjerenje u stopama nije baš poznato, ljubitelji povijesti znati će kako je taj broj sve samo ne slučajan jer je upravo te godine potpisana Deklaracija o neovisnosti. Sama zgrada sadrži 104 kata uredskog prostora, a toranj na vrhu dodaje značajnu visinu ovom neboderu. Izgrađen kako bi zamijenio tornjeve blizance bivšeg Svjetskog trgovačkog centra. One World Trade Center je najviša zgrada na zapadnoj hemisferi i sedma najviša zgrada na cijelom svijetu. Posjetitelji se mogu popeti na toranj do vidikovca i doživjeti panoramski pogled na cijeli grad.

Central Park Tower – 472 metra

Ovaj toranj visok je impresivna 472 metra, što ga čini najvišim stambenim objektom na cijelom svijetu. Dizajnirana od strane vrhunskih arhitekata Adriana Smitha i Gordona Gilla, a predstavljena 2020. godine, zgrada je dom niza luksuznih, vrhunskih stanova koji imaju pristup bazenima, teretani, wellnessu, pa čak i privatnom kinu. Središnji položaj zgrade znači da apartmani unutra imaju prekrasan pogled na Central Park, ali budući da su ovo privatne rezidencije u pogledu nećete uživati, jer je on rezerviran samo za odlikaše.

Central Park Tower (pogled iz stana) (Foto: Getty Images)

Steinway Tower – 435 metara

Njujorški Steinway Tower nalazi se u području poznatom i kao Aleja milijardera, što vam govori jasno kako je kvadrat ovdje sve samo ne jeftin. Steinway Tower dovršen je prije dvije godine, te namjerno izgledom podsjeća na modernistički arhitektonski stil iz 1930-ih, sa suženom siluetom i brončanim elementima. Ova stambena zgrada sastoji se od 46 punih katova i dvoetažnih rezidencija, te se uzdiže visoko iznad grada, s impresivnom ukrasnom krunom od čelika. Iako je unutrašnjost zgrade privatna, posjetitelji se mogu diviti impresivno tankom vanjskom izgledu zgrade, koja se često naziva najmršavijim neboderom na svijetu.

One Vanderbilt – 427 metara

Četvrta najviša zgrada u New Yorku, One Vanderbilt sadrži nevjerojatna 93 kata uredskog i poslovnog prostora. Ovaj stakleni neboder dovršen je 2020., a krasi ga prepoznatljivi stepenasti izgled koji ga čini istaknutim u moru gradskih nebodera. Iz zgrade pucaju impresivni pogledi na grad, a kako često ugošćuje razne umjetničke izložbe i kulturne događaje, prilikom posjete vam neće biti dosadno.

432 Park (Foto: Getty Images)

432 Park – 426 metara

Ovaj impresivni neboder (a kakav bi bio kad se vinuo 400+ metara u zrak) sastoji se od 92 kata, od kojih je svaki privatna rezidencija. Krasi ga oštri, moderni i minimalistički dizajn, a kada je dovršen 2015., ovaj neboder bio je najviša stambena zgrada na cijelom svijetu, prije nego što su ga prestigli Central Park Tower i Steinway Tower. Unatoč tome, toranj je i dalje jedan od najimpresivnijih stambenih nebodera koji su ikada izgrađeni, sa stropovima od cca 4 metra i ogromnim prozorima iz kojih puca pogled na grad i Central Park.

