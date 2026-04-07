U svijetu koji sve brže diktira tempo života, Nizozemci prakticiraju ritual koji im pomaže da uspore, vrate se sebi i prirodi. Radi se o promatranju zalaska sunca i uživanja u sumraku, praksi koja je nekada bila dio svakodnevice, osobito u ruralnim sredinama. Obitelji bi se nakon završetka posla okupljale i promatrale kako se svjetlo postupno povlači. Taj prijelaz nije bio samo kraj dana, nego i jasan trenutak odmaka od aktivnosti. S vremenom je takav ritam nestajao, kako je život postajao brži, a večeri ispunjene obavezama i tehnologijom. Svašta, reći će neki – pa to radimo i mi kada promatramo zalaske sunca – točno, ali radi se o redovitom i svjesnom zadatku koji donosi mir kada se redovito prakticira, poput meditacije.

Ideju promatranja sumraka (poznato i kao dusking) potaknula je nizozemska spisateljica Marjolijn van Heemstra, istražujući drevne običaje povezane s noći i tamom. Tijekom razgovora s ljudima otkrila je da mnogi imaju sjećanja na roditelje ili bake i djedove koji su prakticirali upravo takve trenutke tišine na kraju dana. Danas organizira zajednička promatranja sumraka, najčešće na mjestima udaljenima od svjetlosnog zagađenja.

Gdje se promatra sumrak?

Promatranje sumraka bez riječi može se prakticirati u gradskim parkovima, na obali, u planinama ili na selu. Nisu potrebni posebni uvjeti ni oprema – dovoljno je sjesti i pratiti kako se mijenjaju boje neba, kako se oblici u prostoru postupno gube i kako se zvukovi dana stišavaju.

Takva praksa već postoji u različitim kulturama, iako pod drugim nazivima. U Japanu se sumrak promatra kroz umjetnost i glazbu, na Baliju postoji običaj svjesnog dočekivanja zalaska sunca, dok u nordijskim zemljama večernji mir ima važno mjesto u svakodnevnom ritmu. U svim tim primjerima zajedničko je usporavanje i prijelaz iz aktivnosti u smirenije stanje.

Rezervati tamnog neba

Posebnu dimenziju promatranje sumraka dobiva na područjima gdje je priroda još koliko-toliko očuvana i tamo gdje nema umjetne rasvjete. Nacionalni parkovi i rezervati tamnog neba nude uvjete u kojima se prijelaz iz dana u noć može pratiti bez ometanja umjetnog svjetla. Upravo na takvim lokacijama organiziraju se događanja koja potiču ljude da osvijeste vlastiti odnos prema prirodi i tami.

Promatranje istog prizora tijekom duljeg vremena omogućuje uočavanje detalja koji inače ostaju neprimijećeni – promjene svjetla na krajoliku, kretanje ptica ili postupno gašenje zvukova.

U praksi, dusking traje onoliko koliko traje sumrak. Nema zadanih pravila ni ciljeva. Upravo u toj jednostavnosti leži razlog sve veće popularnosti dočekivanja mraka u Nizozemskoj.

Priznajte, za barem tri vjerojatno nikad niste čuli: 10 najvećih otoka na svijetu +6