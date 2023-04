Jungfraujoch na zapadu Švicarske prema mišljenju mnogih jedno je od najljepših mjesta u zemlji, a nazivaju ga još i Vrhom Europe. Taj se planinski vrhunac izdiže na 4158 metara, a na visini od 3454 metra tu ćete naći najvišu europsku željezničku postaju, kao i impresivni opservatorij.

Vrhovi planina klasičan su primjer surovog okoliša koji služi kao idealno okruženje za razna istraživanja, od fizioloških do astronomskih. Kada se 1912. otvorila stanica Jungfraujoch u Bernskim Alpama, omogućila je znatiželjnim znanstvenicima jednostavan pristup velikoj nadmorskoj visini.

Opservatorij Sfinga 1937. godine osvanuo je na šokantno strmoj litici. S nekoliko laboratorija, meteorološkom postajom, astronomskim kupolama i teleskopom Sfinga je služila za proučavanje glaciologije, medicine, fizike kozmičkih zraka i astronomije.

Tijekom godina Sfinga se nadograđivala i prilagođavala potrebama znanstvenika. Danas je zvjezdarnica u potpunosti opremljena električnom energijom, vodom, telefonom i internetom.

Do međunarodne istraživačke stanice i zvjezdarnice dolazi se vlakom te ultrabrzim liftom, koji se na visinu od 108 metara popne za 25 sekundi. Na putu do Sfinge posjetitelji ne trebaju rješavati nikakve zagonetke kao iz priča o tom mitološkom biću - to mogu prepustiti istraživačima. Dovoljno je prepustiti se uživanju u pogledu na okolne vrhove i prirodu. Panoramski pogled s terase ograđene rešetkama puca na snježne Alpe, zelene doline i ledenjak Aletsch, najdulji u Alpama, protežući se do Njemačke i Italije.