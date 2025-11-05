Galerija 3 3 3 3 Plutanje između santi leda (eng. Ice floating) veliki je hit na sjeveru Europe, a pogotovo otkako su se fotografije ove ekstremne aktivnosti proširile po društvenim mrežama.

Neki ovu aktivnost nazivaju ludilom, a drugi odličnom zabavom. Riječ je o turističkoj atrakciji koja se nudi u hladnijim regijama poput Finske i Rusije, a koja uključuje plutanje među santama leda, uživanje u tišini i prekrasnim krajolicima.



Obično se nudi u periodu od studenog do travnja, a organizatori tih tura najveći interes bilježe između prosinca i ožujka kada je uz plutanje u ledenoj vodi moguće uživati i u prirodnom spektaklu promatranja polarne svjetlosti.

Zaštitna odijela su nužna kako biste sigurno plutali među ledom (Foto: Profimedia)

Oni koji su probali ovu aktivnost tvrde da je plutanje na ledu vrlo slično meditaciji – ono opušta tijelo i duh, ali i povezuje čovjeka s prirodom u ekstremnim uvjetima.

Osobe nose specijalna vodonepropusna odijela koja im omogućavaju da ostanu suhi i zaštićeni u iznimno hladnoj vodi, a koja se obično kreće oko ništice. Temperatura zraka, pak, je debelo ispod nule.



Valja napomenuti da plutanje među santama leda sigurna aktivnost samo ako se pridržavate mjera opreza, prođete kratku obuku i uvijek ste u pratnji iskusnog instruktora te certificiranih spasilaca na obali.



Cijena? Prava sitnica! Za sat do sat i pol vremena plutanja treba izdvojiti između 80 i 195 eura – ovisno na mjestu na kojem bukirate. Popularna odredišta za plutanje među ledom je Helsinki, Levi i Rovaniemi u Finskoj, Vladivostok u Rusiji, pa čak i Val d'Isere u Francuskoj.



Kako to izgleda kada plutate između santi leda pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

