Prije nego što počnete detaljnije planirati putovanja za 2023., bacite oko na ovaj popis koji je složio CNN: na jednome mjestu sada možete naći više popularnih turističkih atrakcija koje su trenutačno zatvorene zbog preuređenja ili selidbe na novu lokaciju, a neke su zauvijek zatvorile svoja vrata.

Train Street, Hanoi, Vijetnam

"Ulica vlakova", ulica u glavnom gradu Vijetnama bila je omiljena na Instagramu, savršeno fotogenična i – opasna. Vlakovi su se vozili tračnicama samo nekoliko centimetara od kuća i trgovina, a uz gomilu turista i sigurnosni problem postao je prevelik. Vlakovi su ponekad morali u zadnji čas sasvim promijeniti rutu kako bi izbjegli ljude. U jesen 2022. svim tvrtkama čiji su vlakovi prolazili Train Streetom oduzete su dozvole za rad. Povijesna četvrt Hanoija i dalje ima dosta fotogeničnih detalja, pa vas ne mora biti strah da će se Instagram isprazniti.

Park ptica Jurong, Singapur

Najveći azijski park ptica najavio je zatvaranje u kolovozu 2022. nakon više od 50 godina rada u Singapuru. Ipak, park ne nestaje nego se obnavlja i raste, tako da će se volijera za price, preimenovana u Bird Paradise, ponovno otvoriti 2023. Sljedeći uređeni dio parka ptica bit će otvoren 2024., a čitavim parkom ponovno će se moći prošeteti i uživati u ptičjem pjevu za dvije godine, 2025.

Jurong (Foto: Getty Images)

Muzej pisaca, Dublin, Irska

Dublinski muzej pisaca zatvoren je u ožujku 2020. kada je ondje nastupio lockdown i, kao previše kulturnih mjesta, njegovo privremeno zatvaranje postalo je trajno jer se nikada više neće otvoriti. Failte Ireland, irsko nacionalno turističko tijelo koje je upravljalo muzejom, objavilo je krajem ljeta 2022. da će muzej biti trajno zatvoren, jer "više ne ispunjava očekivanja suvremenog posjetitelja muzeja u pogledu pristupačnosti, prezentacije i interpretacije.“ Možda su trebali pustiti Wildea, Becketta ili Yeatsa da govore sami za sebe.



Plutajući restoran Jumbo Kingdom, Hong Kong

Jumbo (Foto: Getty Images)

Poznati plutajući restoran nikada se više neće otvoriti. Bio je zatvoren zbog pandemije, a vlasnik se pokušavao spasiti od financijske katastrofe zbog ogromnih troškova održavanja, ali nije ga uspio prodati. Na putu u rezalište ranije ove godine Jumbo je – potonuo. Restoran je često glumio u filmovima i serijama raznih produkcija, a posjećivale su ga i brojne poznate osobe, poput kraljice Elizabete, ali i njegova je popularnost zapravo davno već jenjala i među domaćima i među turistima.



9/11 Tribute Museum, New York City, SAD

Muzej otvoren prije Nacionalnog spomenika i muzeja 11. rujna koji se nalazi, zatvorio je svoja vrata u ljeto 2022., prije svega zbog ogromnih financijskih gubitaka tijekom pandemije. Bio je poznat po organiziranim pješačkim turama koje su vodili oni koji su napad preživjeli, no i njih odsada neće biti. Ipak, inventar muzeja u već je sada je dio stalne zbirke Državnog muzeja New Yorka u Albanyju, sjeverno od New Yorka. Spomenuti Nacionalni spomenik i muzej 11. rujna, i dalje ostaju na istome mjestu, Ground Zero, i otvoreni za posjetitelje.



TeamLab Borderless i Edo-Tokyo Museum, Tokio, Japan

Dva sasvim različita muzeja u Tokiju, Edo-Tokyo, tradicionalni povijesni muzej i supermoderni digitalni TeamLab Borderless, ove godine uzimaju pauzu. Iz Muzeja Edo-Tokyo najavili su da će biti zatvoren najmanje tri godine dok traje renoviranje, a otvorit će se krajem 2025. ili početkom 2026. TeamLab Borderless, koji je upisan u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda kao najposjećeniji muzej na svijetu preselit će se u nnovi prostor koji treba biti dovršen 2023., ali još nije objavljen datum ponovnog otvaranja.



Muzej Londona, London, Velika Britanija

Muzej popularne povijesti i kulture Londona, osnovan je 1912., a od ove godine do 2026. privremeno se neće moći posjetiti. Muzej se seli na novu lokaciju, u obližnji napušteni General Market, a preseljenje će iskoristiti za rebranding kako bi posjetiteljima 21. stoljeća ponudio i više od staroga muzeja i još im se više približio. Da su to u muzeju ozbiljno odlučili, potvrđuju i najave da će novi muze raditi dulje petkom i subotom, a bit će mu lako pristupiti sa stanice Farringdon do koje vozi nova londonska podzemna linija Elizabeth, još jedan od primjera kako grad raste osluškujući potrebe svojih stanovnika i posjetitelja.



Queen Mary, Long Beach, SAD

Queen Mary (Foto: Getty Images)

Nekada glamurozni prekooceanski brod, Queen Mary od 1967. uživa u zasluženoj mirovini u južnoj Kaliforniji, usidrena u Long Beachu. Mirovinu usprkos, ostala je otvorena za turistička razgledavanja, a na njoj je bio i popularni restoran. Sve do ove godine. Queen Mary načelo je vrijeme i bio joj je nužan popravak. Težina čamaca za spašavanje prouzročila je dugotrajnu štetu i oni su morali biti uklonjeni. Dijelovi broda mogu se i sada razgledati, ali većina sadržaja, uključujući hotel i restorani, ostat će zatvoreni još neko vrijeme dok renovacija traje.