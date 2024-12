U okolici Bhopala, indijskog grada s više od 1,5 milijuna stanovnika u saveznoj državi Madhya Pradesh podsjetnici na strašnu industrijsku nesreću vide se na svakom koraku i danas - nakon što je od tog događaja prošlo 40 godina. Na današnji dan, 3. 12. 1984. iz tvornice pesticida Union Carbide India iscurila je velika količina kemikalija i izazvala najveću industrijsku nesreću u povijesti čovječanstva.

Pretpostavlja se da je od posljedica te katastrofe umrlo više od 25 tisuća ljudi, a danas oko 150 tisuća pati od kroničnih bolesti. Sama tvornica nikada nije do kraja uklonjena, a niti je područje u potpunosti očišćeno, bez obzira na to što se ondje i dalje rađaju djeca teškim fizičkim i mentalnim bolestima.

Oblak smrti

U noći između 2. i 3. prosinca, kemijska tvornica Union Carbide India, smještena na periferiji Bhopala, ispustila je više od 42 tone visoko toksičnog metil-izocijanata, spoja koji se koristi u proizvodnji pesticida. Mlaz vode pod visokim tlakom dospio je u spremnik pun metil-izocijanata, a reakcija je podigla temperaturu do točke ključanja. Bez sigurnosnog sustava koji bi to zaustavio plin je pobjegao i, nošen vjetrom, stigao do obližnjih kuća. Nitko u tvornici nije primijetio događaj sve do nekoliko minuta prije ponoći, prekasno da bi se spriječila tragedija. Oblak otrovnih plinova proširio se na okolno područje i prekrio uglavnom siromašne i gusto naseljene stambene četvrti. Lokalne vlasti procijenile su da je u neposrednom području umrlo 3.787 ljudi, a više od 15.000 unutar tjedan dana. Najmanje pola milijuna ljudi bilo je izloženo otrovnom plinu.

"Ljudi su kašljali, a zrak je pekao. Osjećaj je bio kao da udišemo vatru", kasnije su ispričali preživjeli.

Bhopal - 4 (Foto: Profimedia)

Ekološka katastrofa

Četiri godine nakon katastrofe, tvornica je dogovorila s indijskim vlastima odštetu od 470 milijuna dolara. Preživjeli i organizacije za ljudska prava smatrali su taj iznos smiješnim u usporedbi s posljedicama katastrofe. Situaciju je dodatno zakomplicirao niz korporativnih zavrzlama i promjena vlasništva.

Četrdeset godina kasnije tvornica u Bhopalu i dalje stoji napuštena i nikada očišćena. Studije pokazuju da su slučajevi raka, paralize i tuberkuloze povećani ne samo kod onih koji su bili pogođeni oblacima otrovnih plinova, već i kod onih koji su redovito koristili lokalne izvore vode. Aktivisti i dalje inzistiraju na tome da se utvrde razmjeri ekološke i zdravstvene štete, provede sanacija te pruži medicinska te ekonomska pomoć žrtvama koje i dalje pate te kazni odgovorne.

