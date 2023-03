Mnogi tvrde da je otok Hub poznatiji pod imenom Just Room Enough (u prijevodu s engleskog dovoljno prostora) najmanji naseljeni otok na svijetu.



Zauzima tek 310 četvornih metara na rijeci Saint Lawrence između otoka Heart i Imperial kod Alexandrije u okrugu Jefferson u američkoj saveznoj državi New York.



Otok Just Enough Room pripadu arhipelagu Thousand Islands koji se nalazi na granici između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.



Tristotinjak četvornih metara je dovoljno prostora za smjestiti kuću, drvo, nešto trave i minijaturnu plažu. Lokalci se šale da je otok toliko mali da ako napraviš jedan pogrešan korak na njemu, završiš neplanirano u vodi.



Otok je u vlasništvu imućne obitelji Sizeland još od pedesetih godina prošlog stoljeća. Oni su željeli mirno mjesto za odmor pa su na svojem malom otoku izgradili kuću.

No nakon što se proširio glas o postojanju otoka na koji stane samo jedna kuća mnogi su postali znatiželjni te su ga počeli obilaziti brodićima.

