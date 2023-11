Nekoć su ga nazivali zločestim djetetom španjolske gastronomske scene – s irokezom, piercinzima na licu i avangardnim pristupom kuhanju Dabiz Muñoz Rosillo oduvijek je odskakao od prosjeka. Danas 43-godišnjak, proglašen je najboljim chefom na svijetu u 2023. godini.



Dabiz Muñoz zaljubio se u dobru hranu još kao dječak. Sa svojim roditeljima često je odlazio u restoran Viridiana gdje se oduševio jelima chefa Abrahama Garcije i njegovom pristupu kuhanju koje održava ljubav prema putovanjima, književnosti i umjetnosti.

On ga je potaknuo da se upiše na ugostiteljski koledž, ali i da počne kuhati i stvarati vlastitu kulinarsku viziju.

Prve kuharske trikove naučio je u Viridiani i restoranu Balzac u Madridu. Čitao je knjige slavnih chefova, putovao i učio. Godinama je živio u Londonu kuhajući u vrhunskim restoranima poput Nobua i Hakkasana, prije nego što je odlučio vratiti se kući i otvoriti vlastiti restoran.

Zanimljiv interijer restorana DiverXO (Foto: Profimedia)



Restoran DiverXO promijenio mu je život iz temelja. Danas se nalaze pri vrhu ljestvice najboljih restorana svijeta, no nije tako bilo od početaka.



"Neki misle da mi je uspjeh pao s nebesa. No istina glasi da smo u prvih sedam, osam godina DiverXO-a jedva krpali kraj s krajem. Radio sam 17 do 18 sati dnevno, a neke tjedne jedva da smo zaradili 500 eura. Kada se nađeš u toj situaciji, ljudi ti govore da činiš grešku. I onda se počneš pitati žrtvuješ li svoj cijeli život za poraz," otkrio je Muñoz u intervju za Iberia Plus Magazin.



Ovaj Madrižanin, srećom, nije odustajao od svojih snova.



DiverXO smješten je u mirnoj rezidencijalnoj četvrti u Madridu, ima tri Michelinove zvjezdice, no ne izgleda poput tipičnog fine dinening restorana. Dovoljno je otići na njihove internetske stranice da biste se uvjerili u osebujnu viziju glavnog chefa i vlasnika.



Muniz je poznat po tome što pomiče granice moderne kuhinje i nudi zaista originalna jela koja uključuje nesvakidašnje elemente poput pečenih uški odojka, hrskavog pačjeg jezika, slasnog pohanog mozga u sendviču s bikovim repom i sličnim delicijama. On kuha mediteranska jela s azijskom twistom koja su namijenjena ljudima koji se ne libe eksperimentirati.

Kuhao je za španjolskog kralja i kraljicu (Foto: Profimedia)



Smisliti inovativni koncept koji funkcionira, veliki je izazov. No neprestano obnavljati taj koncept još je teže.



"Stalno izmišljanje uključuje mnogo truda i zahtijeva brutalnu procjenu vas samih i vašeg poslovanja, a to vas izlaže velikom riziku. Uvijek si na rubu provalije. Ali osjećam se ugodno u tom scenariju. Želim da se ljudi svaki put kad se vrate u DiverXO osjećaju kao da su u novom restoranu," pojasnio je španjolski chef.



Ulaznica za restoran trenutno stoji 365 eura, a omogućuje vam da kušate jela s jednog degustacijskog jelovnika koji se može produžiti ili skratiti ovisno o tome koliko imate vremena za objedovanje.



Restoran je toliko popularan da postoji lista čekanja i mjesecima je unaprijed rezerviran. Mjesto će biti još teže dobiti otkako je na ovogodišnjoj dodjeli nagrada The Best Chef održanog u Yucatanu u Meksiku proglašen najboljim kuharom na svijetu za 2023. godinu.

