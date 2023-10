Most Vizcaya preko rijeke Nervion, ili Bizkaiko Zubia kako će se reći u Baskiji, najstariji je transportni most na svijetu, a povezuje španjolske gradove Portugalete i Getxo koji se nalaze sjeverno od Bilbaa. Lokalci ga zovu „viseći most“, no Vizcaya je transportni most s gondolom koja prevozi putnike i prvi je most svoje vrste ikada sagrađen.

U vrijeme kada je nastao smatrao se čudom arhitekture jer je omogućavao brodovima da nesmetano plove. Taj biser industrijske revolucije nastao je krajem 19. stoljeća, a nešto kasnije prepoznao ga je i UNESCO te uvrstio na svoj popis. Kasnijih godina nastali su brojni transportni mostovi diljem svijeta po uzoru na Vizcayu. Most je dizajnirao arhitekt Alberto Palacio kako bi povezao dva grada tako da se ne mora prekinuti brodski promet od Bilbaa do mora, a niti graditi masivne rampe.

Vizcaya je nastala od željeza i laganih čeličnih kablova te postala prvim visećim mostom koji na gondoli koju je nekoć pokretala para prevozi putnike i kola, odnosno automobile. Most je dugačak 164 metra, a visok 45 metara. Gondoli treba oko 90 sekundi da preveze šest automobila i 200 ljudi s jedne strane na drugu bez ometanja brodskog prometa. Otkako je prvi put pušten u pogon, most je prevezao oko 650 milijuna ljudi, a kada bi se zbrojila udaljenost koju su prošli bila bi jednaka 31 putu oko Zemlje.

Godišnje Vizcaya prebaci šest milijuna putnika svake godine. 1999. most je dobio i dizalo, prvenstveno za turiste, kako bi mogli prošetati željeznom konstrukcijom i uživati u pogledu na okolicu (pod uvjetom da se ne boje visine).

