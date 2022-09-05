Galerija 0 0 0 Skyway System je sustav zatvorenih pješačkih mostova koji povezuju različite zgrade u Minneapolisu, najvećem gradu američke savezne države Minnesote i omogućuju ljudima da izbjegnu gužve, brže dođu na odredište te se zimi ne smrzavaju na ulicama ili izbjegnu natezanje s kišobranima za lošeg vremena. Na raspolaganju je oko 15 kilometara staza kojima se dnevno koristi gotovo 300 tisuća pješaka. S obzirom na to da su vlasnici Skywaya pojedinačne zgrade, ne postoji jedinstveno vrijeme otvaranja i zatvaranja. Većina ih je otvorena od pola sedam sati ujutro do deset navečer za radnih dana, a vikendom nešto kraće.

Minneapolis Skyways povezuje druge ili treće katove raznih ureda, hotela, banaka, restorana, trgovina, teretana, liječničkih ordinacija, pa čak i crkvu te kazalište. I nekoliko stambenih zgrada također je povezano zračnim putem, što omogućuje stanovnicima da žive, rade i kupuju u centru grada bez potrebe da izlaze na ulice. Popis aktivnosti i stvari koje možete vidjeti i posjetiti je podugačak, pa je najbolje preuzeti aplikaciju Skyway i potražiti ih pa uključiti GPS dok lutate uokolo. Ogladnite li, na raspolaganju su vam brojne kuhinje: Sushi Takatsu (japanska), Kadai Indian Grill (indijska), Sorrento Cucina (talijanska), Naf Naf (bliskoistočna) i La Loma Tamales (meksička).

Minneapolis Skyways - 4 (Foto: Shutterstock)

Prve gradske prolaze "u zraku" projektirao je Leslie Park ranih 1960-ih, a izgradila ih je tvrtka Crown Iron Works. Leslie je želio stanovnicima u centru Minneapolisa ponuditi prostor s ugodnom klimom. Sagradio je dva prolaza koji su povezali Northstar Center sa zgradom Northwestern banke i zgradom Roanoke. Prolaz do zgrade Northwestern Bank izgrađen je 1962. godine, a nadzemni prolaz do zgrade Roanoke uslijedio je sljedeće godine.Drugi "prolaz u zraku" i danas je u upotrebi.

Minneapolis Skyways - 2 (Foto: Shutterstock)



Convention Center, Target Center, Wells Fargo Center, City Hall i University of St. Thomas samo su neke od povezanih zgrada tako da lako možete istražiti centar grada, a da uopće ne izađete na ulicu.

Snalaženje blokovima nije najjednostavnija stvar na svijetu, pa nije neobično pogubiti se i upitati za smjer. Najlakše je pogledati u vis i kada ugledate prolaz, krenuti prema zgradi u kojoj se nalazi te se popeti na drugi kat i istražiti.