Ako se ikad zateknete u Marakešu, glavnom gradu marokanske kulinarske čarolije, spremite se za gastronomsko putovanje koje će vam promijeniti život (ili barem vaš stav prema uličnim prodavačima hrane). Marakeš nije samo grad bazara i začina, već i grad u kojem se jede – i to jede ozbiljno dobro. Od uličnih štandova do improviziranih roštilja na svakom uglu, ponuda hrane je toliko raznolika da vam ni tjedan dana nije dovoljno da probate sve.

Marakeški Hrelić – prava mala oaza gdje možete pronaći pravi lokalni street food

Kao pravi avanturisti, jednog smo dana odlučili napustiti turističke zone i istražiti lokalne buvljake – one prave, izvan gradskih zidina. Ovdje, na periferiji, nalazi se pravi marakeški "Hrelić", buvljak kod gradskih vratiju Bab el-Khemis, mjesto gdje možete pronaći sve i svašta, od starih radio prijemnika do novog namještaja ili tepiha. No, prava poslastica nije bila među predmetima na štandovima, već u nevjerojatnoj atmosferi, a začudo, osjećali smo se iznimno sigurno! Naravno, kako to na buvljaku biva, nakon nekoliko sati landranja I gledanja (ipak nam prtljaga nije dozvoljavala da sa sobom ponesemo neki odličan komad namještaja), ogladnili smo.

Marokanski street food - 7 (Foto: Saša Vugrinec)

U trenutku kad smo shvatili da smo jedini turisti, usred ničega, gotovo 40 minuta udaljeni najbližeg restorana ili kafića, naišli smo na stariju ženu koja je na svom malom štandu pripremala tradicionalne marokanske palačinke punjene povrćem. I sada, da budem potpuno iskren, higijenski standardi u Maroku su poprilično drugačiji od onih na koje smo navikli u Europi, pa je odluka o tome hoćemo li naručiti hranu bila teška – ali mi smo ipak odlučili riskirati. Masne ruke žene koja pravi naše palačinke, dira sve što stigne po svom malom štandu, uzima naš novac pa opet dira naše palačinke tim istim rukama... Bilo je upitno, ali… Ispostavilo se da je to bio jedan od najukusnijih obroka, a požalili smo samo što nismo naručili koju porciju više. Ovu smo poslaticu platili 10 dirhama – oko 90 centi.

Te palačinke, koje na prvi pogled podsjećaju na turske gozleme, zapravo su bile nešto sasvim drugačije. Hrskave izvana, mekane i sočne iznutra, punjene mješavinom povrća začinjenog začinima koje ne bih mogao identificirati ni da sam imao čitav život pred sobom. Iako imam prilično osjetljiv želudac, mogao sam se doslovno udaviti u tim masnim palačinkama.

Puževi - snack za hrabre (i ne tako gladne)

Ako ste ikad mislili da je jelo puževa rezervirano samo za ekskluzivne pariške restorane, razmislite ponovno. U Marakešu puževi su prava ulična delicija koju možete pronaći na gotovo svakom koraku. Na štandovima diljem grada, prodavači nude zdjelice prepune kuhanih puževa u začinjenoj juhi, koju ponekad zovu "bujon od puževa".

Marokanski street food - 4 (Foto: Saša Vugrinec)

No, postoji jedna mala tajna koju bih vam savjetovao da ne zaboravite: uvijek potražite štandove s velikom fluktuacijom ljudi. Ne samo zbog svježine puževa, već i zbog toga što higijena nije uvijek na najvišoj razini. Štandovi koji su popularni među lokalnim stanovništvom obično imaju brzu izmjenu proizvoda, što znači da su šanse da pojedete nešto što je stajalo na suncu satima mnogo manje. A kad se odlučite za kušanje, pripremite se na iznenađenje – okus je intenzivan, i potpuno različit od svega što ste dosad probali. Obavezno stavite začine jer bez njih jelo nema nekog teka. Cijena jedne porcije je oko 10 dirhama.

Slatke tajne Marakeša

Iako Marakeš nije poznat samo po uličnoj hrani, ne smijete propustiti priliku da probate neke od najboljih marokanskih poslastica. Tradicionalni marokanski kolačići, kao što su baklava, makroud i gazelle horns (ili kaab el ghazal), prava su poslastica za nepce.

Baklava, iako poznata u cijelom svijetu, u Maroku ima svoj specifičan okus, s dodatkom lokalnih medova i začina. Makroud, koji je vrsta datuljinog kolača s krupicom, savršen je izbor za one koji vole nešto manje slatke deserte. A ako volite bademe, gazelle horns će biti prava poslastica za vas – ovi kolačići u obliku polumjeseca puni su paste od badema i aromatizirani cvijetom naranče.

Marokanski street food - 6 (Foto: Saša Vugrinec)

Ove slastice možete pronaći u gotovo svim pekarnicama i slastičarnicama diljem grada, ali ako želite najbolje od najboljeg, preporučujem posjet nekoj od slastičarnica u ulici Rue Riad Zitoun el Kdim ili Derb Dabachi. Cijene variraju od vrste kolačića, ali u prosjeku je jedan kolačić od 2,5 do 15 dirhama, ovisno o veličini.

Jemaa el-Fnaa - raj za ljubitelje ulične hrane

Jemaa el-Fnaa središnji je trg u Marakešu i jedno od najživljih mjesta na svijetu. Svake večeri, trg se transformira u ogromnu uličnu tržnicu hrane gdje se nudi sve što možete zamisliti, i više od toga. Od pečenih jela, roštilja, do egzotičnih morskih plodova – ovdje zaista postoji nešto za svakoga.

Jedno od najpopularnijih jela na trgu je Chicken & Pastilla, slatko-slana pita napravljena od tanke kora i punjena mješavinom piletine, badema, cimeta i šećera. Ovaj spoj okusa je nešto što nećete lako zaboraviti, iako može zvučati pomalo neobično za one koji nisu navikli na mješavinu slatkog i slanog.

Ako ste ljubitelj morskih plodova, preporučujem prženu ribu i lignje, koje su također dostupne na gotovo svakom štandu. Ovi plodovi mora su prženi u dubokom ulju, hrskavi i puni okusa, idealni za brzi snack dok šetate tržnicom.

Naravno, ako ste u potrazi za nečim jednostavnijim, tu su uvijek marokanske kobasice i piletina s roštilja, začinjene i pečene do savršenstva. Kombinirajte ih s lokalnim umakom harissa za dodatni pikantni udarac.

Tajine - kralj marokanske kuhinje

Iako tajine možda nije ulična hrana u pravom smislu te riječi, bio bi grijeh ne spomenuti ga u kontekstu marokanske kuhinje. Tajine je jelo koje se priprema i poslužuje u posebnoj posudi od terakote, također nazvanoj tajine, koja mu daje jedinstven okus.

Osnovna ideja tajine jela je sporo kuhanje na niskoj temperaturi, što omogućava da se svi sastojci dobro prožmu i postanu nevjerojatno mekani i sočni. U Maroku možete pronaći različite varijacije tajine jela – od onih s piletinom, govedinom, janjetinom, pa sve do vegetarijanskih verzija s raznim povrćem i suhim voćem.

Tajine se obično poslužuje s kruhom, koji se koristi umjesto vilice ili žlice za grabljenje hrane iz posude. Na taj način doživljaj postaje još autentičniji i povezuje vas s tradicijom koja traje stoljećima. Cijena tajinea ovisi od vrste i mjesta na kojem jedete, ali možete ga dobiti od 60 dirhama pa na više.

Od uličnih štandova do improviziranih kuhinja, svaki kutak grada skriva nevjerojatne okuse i mirise koji čekaju da ih otkrijete. U konačnici, cijene su više nego pristupačne, pogotovo u usporedbi s onim što biste platili u europskim restoranima ili street food mjestima. No, čak i da nisu, iskustvo i okusi koji dolaze s tim zalogajima ne mogu se mjeriti s ničim drugim. Zato, kad se nađete u Marakešu, zaboravite na dijetu i higijenske norme – jednostavno uživajte u hrani i pustite da vas ovaj čarobni grad odvede na putovanje koje će vam zauvijek ostati u sjećanju.