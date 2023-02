Postoji nešto romantično u putovanjima željeznicom čemu ne mogu konkurirati putovanja avionom ni automobilom. Sela, gradovi i krajolici prolaze pokraj vas dok vi slobodno šećete vlakom. Brzo proširenje europske željezničke mreže znači da postoje nove rute koje možete isprobati, a neke od njih prilično su atraktivne. Dodatno, Europska komisija nedavno je objavila da će podržati 10 pilot-projekata za poboljšanje prekograničnih željezničkih veza diljem EU-a, "čineći ih bržim, češćim i pristupačnijim", a ovo su samo neke od novih linija koje se isplati isprobati.

Spavaćim kolima od Bruxellesa do Berlina

Od 25. svibnja možete zaspati u Bruxellesu i probuditi se u Berlinu uz noćenje u spavaćim kolima. Noćenje u zajedničkom odjeljku za šest osoba kreće se od 49 eura, a ako želite imati mogućnost "samostalnog sna", to će vas zadovoljstvo koštati 159 eura. Linija bi trebala polaziti iz Bruxellesa u 19:22 u ponedjeljak, srijedu i petak, s dolaskom u njemačku prijestolnicu u 6:48. Također, ovo je samo dio linije jer je u planu da putnici prvo dođu iz Londona do Bruxellesa te potom nastave put do njemačke prijestolnice.

GoldenPass Express u Švicarskoj

Malo je zemalja koje u svoju željeznicu ulažu poput Švicarske. Novost u već sjajnoj švicarskoj mreži vlakova je GoldenPass Express. Pokrenut je u prosincu i vodi putnike izravno iz Montreuxa na Ženevskom jezeru u Interlaken u njemačkom govornom području u srcu zemlje, sa zaustavljanjima u Gstaadu i Zweisimmenu. Panoramski prozori omogućuju putnicima da uživaju u pogledima na šume, jezera i visoke planinske prijevoje na ovom trosatnom putovanju u njihovu punom sjaju. Karte se kreću od 50 eura za jedan smjer.

Iz Münchena i Beča do Cinque Terre

U prosincu su austrijske željeznice produžile rutu za spavanje koja polazi iz Münchena ili Beča do talijanske rivijere. Umjesto nekad do Venecije vlakovi vas sad voze sve do Cinque Terre. Putnici mogu krenuti svaki dan s glavnog kolodvora u Beču, s polaskom u 19:18, a planirani dolazak u Genovu je u 9:38. U povratku vlak polazi iz Genove u 19:50 i stiže u Beč u 8:52. Karte kreću od 29 eura za jedan smjer, dok je krevet u spavaćim kolima 40 eura skuplji.

