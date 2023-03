Alpsko mjestašce Le Monêtier les Bains u departmanu Hautes-Alpes na jugu Francuske ponosi se jednim od najljepših termalnih izvora na svijetu.



Toplice Les Grand Bains du Monêtier smještene su u srcu skijališnog centra Serre-Chevalier. Mjesto je to na koje se odlazi kada se želite maksimalno opustiti i uživati svim osjetilima.



Ovdje vas očekuje vodeni centar koji se proteže na 4500 četvornih metara. Uključuje ogromni vanjski (i unutrašnji) bazen s termalnom vodom koja se zagrijava na prirodan način te dostiže 44 Celzijeva stupnja. Okružen je spektakularnim krajolikom – i ljeti i zimi.



Na raspolaganju su vam brojni sadržaji – od kupanja u termalnim vodama, preko uživanja u parnim kupeljima i saunama do različitih spa-tretmana.

Mjesto Le Monêtier-les-Bains (Foto: Shutterstock)

Odabrati možete i nekoliko tematskih kupki, poput one kod koje ležite na betonskoj ploči s ušima pod vodom dok slušate opuštajuću glazbu i gledate svjetlosnu predstavu na kupolastom stropu.



Pisani dokazi upućuju na to da se o ljekovitim svojstvima termalnih izvora u Le Monêtier les Bainsu koji obiluju različitim mineralima znalo još u četvrtom stoljeću ove ere. Selo se tada zvalo Stabatio, što znači 'mjesto pogodno za liječenje'.



Kralj Luj XVI. naredio je gradnju luksuznog lječilišnog centra još krajem 18. stoljeća. Ono se tijekom godina mijenjalo i proširivalo svoj sadržaj. Današnji izgled toplice su dobile 2008. godine.



Toplice rade svakog radnog dana od 10 do 20 sati (nekim danima čak i do 23 sata). Cijena varira ovisno o vašoj dobi i željenom vremenu boravka. Karta za starije od 14 godina koja podrazumijeva dva sata u toplicama stoji 23 eura.



Više o cijenama i pravilima ponašanja možete otkriti na njihovim službenim internetskim stranicama .

Toplice Les Grand Bains du Monêtier (Foto: Alamy / Guliver)

