Rijeka Lika najveća je hrvatska ponornica koja svojim 78 kilometara dugim nadzemnim tokom iscrtava Liku čudesnim filigranom. Lika izvire podno najvišeg vrha Velebita, na južnom dijelu Ličkog polja, između Medaka i Brezika na gotovo 600 metara nadmorske visine.

Vijuga, nekad snažno, nekad jedva, prema Kosinju na sjeveru, a na tom joj se putu pridružuju pritoke Novčica i Otešica slijeva i Jadova i Glamočnica zdesna. U Lipovu polju ponire u više ponora, od kojih je najveći i najimpresivniji Markov ponor ili Begovac koji se spušta na dubinu od 69 metara, a dug je više od dva kilometra.

Odatle Lika nastavlja razgranatim podzemnim galerijama kroz mračnu utrobu Velebita sve do mora u koje utječe tako – "točkasto" - i odozdo, kroz ponorska ušća, nebrojene vrulje i špiljske "rigavice" između Sv. Jurja i Jablanca u Podvelebitskom Kanalu.

Zapravo, danas tako putuje tek dijelom i – sezonski, uglavnom zimi i u proljeće kad je vode puno. Zbog velike snage koju dobiva pritokama, od padalina i zbog visinske razlike u odnosu na more, od šezdesetih godina 20. stoljeća Lika, zajedno s Gackom "radi" za HE Senj.

Rijeka s (barem) dva lica

U kanjonu Like u Ličkome polju izgrađena je tako osamdeset metara visoka brana i stvoreno akumulacijsko jezero Kruščica, na kojemu danas mnogi uživaju u rekreaciji i ribolovu, a kada je voda nisaka i u neobičnom pogledu na ostatke crkve - na dnu jezera.

Jezero Kruščica (Foto: Getty Images)

Lika je naime pristala je se ovako ukroti tek pod cijenu – čitavoga sela. Njegovo ime danas nosi jezero, a stanovnici, i živi i mrtvi, preseljeni su u obližnji Aleksinac i Vaganac. U Vaganac je preseljen i oltar Crkve sv. Ilije čiji zvonik ponekad izranja iz jezera i stvara nesvakidašnji prizor.

Nakon Kruščice Lika nastavlja Lipova polja na kojem je nasilno odsječena od svojih ponora i skrenuta u tunel Lika–Gacka, kojim, kad se sretnu, dvije rijeke zajedno dolaze u senjsku hidrocentralu. Tako je ona Lika s bezbroj ukrasa i zavijutaka, divlja i raščupana, nakon jezera postaje smirena i uredna i takva protječe i kroz glagoljaški Kosinj.

Kosinjski most (Foto: Getty Images)

U Kosinju je preko Like u 19. stoljeću izgrađen kameni most čija tri luka, koji kad se oslikavaju u vodi, tvore savršene krugove. Kosinjski je most samo je jedna od atrakcija uz tok Like, koja ima baš sve da bi bila tema izleta punog divne prirode i vizura.

Uz brojne plaže i kupališta, Lika je savršena za splavarenje i kajakarenje ili samo kao vodilja kroz ličke ljepote, povijest, gradine i okuse. Nizvodno od Kosinjkoga mosta, u Donjem Kosinju s Kosinjskoga vidikovca neobična izgleda (nadahnutog ljudskim DNK-om) pruža se nezaboravan pogled na ovu krasoticu i komadiće neba u njoj, Kosinjsku dolinu i šutljive planine koje je okružuju.

