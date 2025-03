Međimurje, smješteno na sjeveru Hrvatske, oduvijek je bilo regija u kojoj se priče najbolje pričaju uz čašu vina. I to ne bilo kakvog. Ovdje svaka kap nosi tradiciju, generacije posvećene vinogradima i suvremeni pristup proizvodnji koji ovo područje smješta na kartu vrhunskih vinskih destinacija. Putujući vinskom cestom Međimurja, ne otkrivate samo vina, već i ljude koji ih s ponosom stvaraju, krajolik koji odmara oči i mirise koji potiču nepce na istraživanje.

Svaka vinarija ima svoju priču, svaki podrum skriva godine rada i posvećenosti, a svaki gutljaj otkriva novu dimenziju užitka. Ja sam Međimurac, odrastao među brežuljcima gornjeg kraja, među ljudima koji znaju što znači trud, predanost i ljubav prema zemlji. I dan-danas me iznenadi koliko se naša vinska scena razvija, koliko su naši vinari inovativni i koliko nova Međimurje uvijek ima u ponudi. Posebno me veseli kad netko od mojih sugrađana osvoji nagradu – a to se u vinskom svijetu ovdje događa redovito - svake godine.

Okusi koji se pamte

Pušipel je prvo ime koje ćete zapamtiti. Pušipel je vino koje se u Međimurju izdvaja kao autohtoni ponos, iako se sorta može pronaći i pod drugim imenima poput moslavca, šipona i furminta. Kada potječe iz Međimurja i proizveden je u skladu s visokim standardima koje propisuje udruga Hortus Croatiae, može nositi prestižno ime Pušipel. Njegova izražena svježina, lagana voćnost i prepoznatljiva mineralnost najbolje odražavaju karakter ovog kraja, dok vinari kontinuirano unaprjeđuju njegovu kvalitetu kroz različite stilove, uključujući pjenušce i vina koja odležavanjem dobivaju na kompleksnosti i eleganciji. Ovo vino, sinonim je za tradiciju i kvalitetu. Uz Pušipel, sauvignon bijeli, graševina i rajnski rizling samo su neki od favorita koji oduševljavaju posjetitelje vinskih podruma. Sve češće se u ponudi nalaze i desertna vina koja savršeno zaokružuju eno-gastronomsko iskustvo, dok ljubitelji crnih sorti mogu uživati u pinotu crnom i cabernet sauvignonu.

Vinska cesta Međimurja - 23 (Foto: Saša Vugrinec)

Vinske priče na svakom koraku

Međimursko vinogorje smjestilo se u brdovitom Gornjem Međimurju, protežući se od Lopatineca preko Selnice i Štrigove do naselja Banfi na slovenskoj granici, zatim kroz Sveti Urban i Stanetinec natrag do Lopatineca. Na tom malom, ali vinogradarski idealnom prostoru nalazi se oko 1100 hektara vinograda, smještenih na visinama od 200 do 350 metara.

Štrigova, srce vinske ceste, mjesto je gdje vinogradi postaju stil života. Ovdje ćete pronaći podrume u kojima se vino kuša uz toplu dobrodošlicu, izletišta na kojima se objeduje uz panoramski pogled na brežuljke i obitelji koje generacijama njeguju lozu. Vinarije poput Cmrečnjaka, Štampara, Jakopića, Kocijana ili Podruma Štrigova ne nude samo vina, već i doživljaj. Od vođenih degustacija do vinskih svečanosti, svaki posjet nosi poseban pečat. Posebno mjesto zauzima Mađerkin breg, najpoznatiji vidikovac vinske ceste, koji pruža spektakularan pogled na vinograde i brežuljke, dok su vinske kuće prepoznate po svojoj gostoljubivosti i vrhunskim delicijama koje prate svaku degustaciju.

Vinska cesta Međimurja obiluje atrakcijama i izvan Štrigove koje svaki ljubitelj vina i prirode mora doživjeti. Osim već spomenutih vinarija, nezaobilazne su postaje i izletišta poput Vinske kuće Hažić, gdje možete kušati ne samo vrhunska vina, već i domaće proizvode od jabuke kao što su čips i sok te vinarije Dvanajščak-Kozol, Vinska kuća Kossi te vinarija Turk. Uz njih, neizostavne su i vinarije Lovrec i Jakopić, koje svojim gostima nude jedinstvene doživljaje, bilo kroz gastronomsku ponudu Restorana Terbotz u vlasništvu obitelji Jakopić te degustacije u autentičnom ambijentu Vinske kuće Lovrec na čijem se gruntu nalazi i mala izbložba posvećena vinu.

Vinska cesta Međimurja - 16 (Foto: Saša Vugrinec)

Svaka postaja na vinskoj cesti nudi nešto posebno, bilo da je riječ o obiteljskom nasljeđu, vrhunskim vinima ili gostoprimstvu koje pretvara svaku degustaciju u nezaboravno iskustvo.

Vino i priroda – savršen spoj

Međimurska vinska cesta nije samo za one koji žele nazdraviti vrhunskim vinima. Ovdje se priroda i eno-gastronomija isprepliću u doživljaj koji nadilazi očekivanja. Mađerkin breg, jedan od najljepših vidikovaca u regiji, mjesto je na kojem čaša vina dobiva novu dimenziju. U blizini se nalazi i Terme Sveti Martin, idealno utočište za opuštanje nakon istraživanja vinskih podruma. Biciklističke staze vode od jedne vinarije do druge, a ljubitelji aktivnog odmora mogu se prepustiti šetnjama kroz vinograde, nahraniti jelenove na farmi jelenova Perhoč, spustiti se do rijeke Mure ili se jednostavno prepustiti miru koji ovdje vlada. Jesen donosi boje koje preplavljuju vinograde, a proljeće buđenje prirode uz nove berbe i svježe mirise koji ispunjavaju zrak.

Gdje vino susreće gastronomiju

Vino u Međimurju nikada ne dolazi samo. U vinskim podrumima i restoranima uz njega se poslužuju jela koja naglašavaju njegov karakter. Pretepena juha, meso z tiblice, domaći sirevi i međimurska gibanica samo su neki od specijaliteta koji se savršeno sljubljuju s lokalnim vinima. Restorani poput Terbotza, Le Batata (Terme Sveti Martin) i Potrtog kotača odavno su poznati po svom spoju tradicije i modernih kulinarskih pristupa, a svaki zalogaj nosi priču o regiji u kojoj se uživa polako i s guštom. Pojedine vinarije sve više nude i cjelovite eno-gastronomske doživljaje, gdje posjetitelji mogu kušati degustacijske menije osmišljene tako da prate specifične sorte vina, otkrivajući neočekivane kombinacije i bogatstvo okusa koje Međimurje nudi.

Isplanirajte svoje vinsko putovanje

Međimurska vinska cesta nije samo destinacija, već poziv na istraživanje, otkrivanje i uživanje. Svako godišnje doba ovdje donosi novu čaroliju – od proslave Vincekova u siječnju, Urbanova u svibnju, do jesenskih berbi koje pretvaraju brežuljke u paletu boja. Planirate li vikend-bijeg ili duže putovanje, ovdje ćete pronaći gostoljubive domaćine, izvrsna vina i trenutke koji se ne zaboravljaju. Ljeto donosi duge večeri provedene na terasama vinskih kuća, dok zima nudi intimne degustacije uz vatru i tople okuse koje samo ova regija može ponuditi. Jer jednom kad probate Međimurje u čaši, uvijek mu se vraćate.

