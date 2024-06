Prošetali smo se od sjevera do juga Dalmacije i zabilježili (prvih) pet mjesta na kojima biste se trebali zaustaviti i barem kratko uživati u ljepoti i fenomenalnom pogledu. Svako od nije samo vrijedno zaustavljanja, nego i skretanja s puta, ako ne i čitavog, ciljanog izleta. Do ovih vidikovaca možete doći automobilom (ne računajući koju stubu), ali ako se odvažite pješačiti, za svaki ćete korak biti nagrađeni čudesnim otvaranjem svijeta ispod vas. Ne (s)krećite bez pune baterije na mobitelu.

Tvrđava sv. Mihovila - Šibenik

Sv. Mihovil (Foto: Shutterstock)

Tvrđava sv. Mihovila izgrađena je na strmoj stijeni, sedamdesetak metara iznad razine mora, odakle čuva Šibenik i ušće rijeke Krke. Pogled je jednako inspirativan danju, kada se u blagim valovima širi od grada, preko mora i niskih šibenskih otoka, ili noću kada se grad ispod nje okiti toplim svjetlima. Ljeti je tvrđava sv. Mihovila pozornica na otvorenom i to bez sumnje jedna s najboljom scenografijom u Lijepoj Našoj.

Vidikovac Kamenjak - PP Vransko jezero

Kamenjak na Vrani (Foto: Shutterstock)

Prolazite li uz Park prirode Vransko jezero, zaustavite se i posjetite njegov najviši vrh u blizini kojega je uređeni vidikovac. S nadmorske visine od 283 metra otvara se fantastičan pogled na Vransko jezero, a iza njega i na more s otocima zadarskog i šibenskog arhipelaga, među kojima se ističu Kornati, kako pobacani po pučini. Vidikovac se nalazi na sjevernoj strani Vranskog jezera i udaljen je samo desetak minuta vožnje od autoceste. Osim info centra, ovdje je uređena i kratka šetnica posvećena krškim fenomenima s koje se također pružaju nezaboravni vidici.

Vidova gora – otok Brač

Vidova gora (Foto: Shutterstock)

Vidova gora nije samo najviši vrh otoka Brača, nego je i naš najviši otočni vrh. Ostatke ilirske gradine i starohrvatske kapele čuva 12-metarski križ od bračkog kamena, a pogled otkriva spektakularnu južnu stranu otoka, kao i Zlatni rat u svoj ljepoti. Do Vidove gore može se doći i autom asfaltiranom cestom, ali planinarski put puno je atraktivniji i za svaku kapljicu znoja bit ćete nagrađeni. S ovog 780 metara visokog vrha za vedra vremena pogled se pruža sve do Biokova, Pelješca i otočića Jabuke.

Skywalk Biokovo

Skywalk Biokovo (Foto: Shutterstock)

Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo nalazi se u jugozapadnom dijelu PP Biokovo na predjelu Ravna vlaška. Atraktivno je, u obliku potkove, isturena nad provaliju na visini od 1228 metara, a pogled se s nje pruža na more, otoke i čitavu Makarsku rivijeru, a za vjetrovitih sunčanih dana vidi se i Italija. Šetnica je napravljena od prozirnoga stakla, tako da posjetiteljima daje adrenalinsko iskustvo šetnje nad ponorom. Skywalk Biokovo nalazi se na 13. kilometru biokovske ceste koja vodi od ulaza u Park prirode do vrha Sv. Jure (1762 metra), a uz nju se izgrađen i info-centar.

Odisejeva špilja – otok Mljet

Mljet (Foto: Shutterstock)

Dolazite li do Odisejeve špilje na Mljetu s otoka a ne s mora, pripremite se na pravi planinarski pristup koji zahtijeva puno opreza i čvrstu obuću – ali vrijedi truda. Koliko god sama špilja bila fascinantna, kao i legenda vezana uz nju, ništa manje poseban nije ni pogled koji vas prati putem do nje. Zapravo, pogled je to koji određuje čitavu južnu stranu otoka, pa ima više mjesta s kojih možete u njemu uživati - od samog Babinog Polja, do mnogih skretanja s glavne ceste na otoku koja vode do njezinih južnih uvala i uvalica. Pogled koji čini samo more, puno, puno mora i ravna crta tamo gdje se ono spaja s nebom, ima hipnotički efekt, a "gledatelj" se osjeća kao kapetan ovog šumovitog broda.

