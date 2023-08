Što kad bismo vam rekli da posljednje dane ljeta možete provesti na dva mora međusobno udaljena tri kilometra, i da pritom ne morate putovati daleko? A još kada bismo napomenuli da se u okolici nalaze jedan od najljepših hrvatskih gradova, otoci, nacionalni park, najljepša planina i kanjon rijeke – sigurno biste već zgrabili ključeve automobila, i točno pretpostavili: putujemo prema Novigradu.

Upravo tamo, između Zadra, Paga, Velebita, Nacionalnog parka Paklenica i kanjona rijeke Zrmanje, smjestilo se malo Novigradsko more, od kojeg možete doslovno prošetati do obližnjeg Karinskog mora ili "pravog", Jadranskog mora.

Zapravo je i riječ o dijelu Jadranskog mora jer se radi o duboko uvučenom morskom zaljevu. S Velebitskim ga kanalom povezuje Novsko ždrilo, tjesnac dug četiri kilometra, koji nam je poznat po prizorima starog i novog Masleničkog mosta. Često ga zovu i kanjonom jer je duboko usječen, a samim time je i impresivan prizor. S druge tj. južne strane povezan je s Karinskim morem, gdje se morska voda već lagano miješa sa slatkom, stvarajući ljekovito blato.

Površina Novigradskog mora iznosi svega 29 kilometara kvadratnih, zbog čega mu često tepaju da je jedno od najmanjih mora na svijetu. No to ne sprječava ljubitelje veslanja i bacanja u more sa stijena da uživaju u svemu što more inače nudi.

Štoviše, dojam mora upotpunjava i jedan poseban posjetitelj koji s vremena na vrijeme razveseli kupače i turiste – dupin Bobi. Na Youtubeu možete pronaći brojne snimke kupača kako s njime rone i igraju se.

Od malo većih mjesta tu su priobalno Posedarje, Maslenica i Novigrad, s velikom ponudom apartmana u kojima možete odsjesti, a tu je i velik broj plaža od onih pješčanih do onih betonskih koje pružaju i dovoljno hlada.

Poseban ukras Novigradskog mora

U Novigradsko more ulijeva se rijeka Zrmanja. Mnogi ju smatraju našom najljepšom rijekom, ne samo zbog njezine zelene boje, već i veličanstvenog kanjona čije ju stijene okružuju. Popularna je među ljubiteljima raftinga, a ako niste od adrenalina, svratite u popularno izletište Muškovci gdje vas čekaju restorani, kafići i ležaljke za potpuni odmor.

Do grada Obrovca i nekih od najljepših vidikovaca na kanjonu Zrmanje od Novigradskog mora trebat će vam manje od pola sata vožnje. A poželite li produžiti do rijeke Krupe i predivnog Kudinog mosta, trebat će vam nešto manje od sat vremena vožnje.

Inače, legenda kaže kako je Kudin most izgradio mladić Kude da bi prešao na drugu stranu rijeke i zaprosio svoju voljenu. Kada je konačno prešao rijeku koja ih je dijelila, zadobio je njezinu ljubav i oženio ju. Most je dugačak čak 109 metara i danas je zaštićen kao spomenik kulture. O njemu pažljivo brinu mještani među kojima je i Kudin potomak, a uspomena na Kudu njeguje se u narodnim stihovima ''I danas se pokoljenja čude, šta je znao uraditi Kude''.

Kudin most je jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj za izlet +2

Vratimo se sada našem malom moru, gdje nas na ušću Zrmanje čeka popularan vidikovac Pariževačka glavica. Koliko je ovo mjesto lijepo, svjedoči i podatak da je upravo na ovoj lokaciji 1960-ih sniman serijal filmova o indijanskom poglavici Winnetou. Stoga se ovdje prigodno organiziraju manifestacije i ture ''tragovima Winnetoua'' koji privlače brojne turiste na mjesto snimanja, rekonstrukcije scena filmova i sl.