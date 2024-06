Kao što već svi znaju, Hrvatska nogometna reprezentacija svoju taktiku će pomno smišljati u Neuruppinu. Grad je to od otprilike 30 tisuća stanovnika koji su se ugodno smjestili na 300 kilometara kvadratnih. Za usporedbu o kakvom se miru i idili radi, napomenimo kako se u Splitu na 80 kvadratnih kilometara "gužva" oko 160 tisuća stanonika, a u Zagrebu na 640 čak 750 tisuća.

Ovo je bio jedan od najtraženijih kampova u Uefinom katalogu i to s razlogom – izvrsno je geografski pozicioniran za natjecanje te je udaljen svega 70-ak kilometara od Olimpijskog stadiona u Berlinu gdje će Hrvatska otvoriti Euro utakmicom protiv Španjolske 15. lipnja 2024. godine.



Ako planirate uskoro na Euro i želite pozdraviti Vatrene ovo je odlična prilika da otkrijemo više podataka o ovom zanimljivom gradu uz jezero Ruppiner See u saveznoj državi Bradenburg, a koje predstavlja administrativno sjedište okruga Ostpringnitz-Ruppin.



Ono što je uvelike obilježilo Neuruppin je to da je obnovljen u neoklasičnom stilu nakon razornog požara 1787. godine, a prati ga reputacija najpruskijeg od svih pruskih gradova.

Rodna kuća Theodora Fontanea turistička je atrakcija koju mnogi posjećuju (Foto: Shutterstock)

Kako doći u Neuruppin?

Planirate li autom doći do Neuruppina imajte na umu da vas očekuje duga vožnja. Udaljenost od oko 1100 kilometara između hrvatske granice i ovog njemačkog grada možete prijeći za oko 11 sati vožnje. Do njega možete doći autobusom ili željeznicom za što će vam biti potrebno oko 15 do 20 sati vožnje ovisno o odabranom prijevoznom sredstvu i ruti.



Najjednostavniji način da stignete u Neuruppin je avionom – sletite do zračne luke Berlin Brandenburg, a potom se automobilom ili autobusom uputite do ovog njemačkog grada u kojem biste mogli biti za sveukupno šest do sedam sati.

Što vidjeti u Neuruppinu?

Neuruppin se ponosi svojim termalnim izvorima – Fontane Therme Spa, a koje nose ime po slavnom njemačkom romanopiscu i pjesniku Theodoru Fontaneu koji je rođen ovdje. Ovisno o dobu godine u kojoj dolazite – isprobajte zatvorene termalne bazene, ili one na otvorenom. Opustite se u prirodnom bazenu sa slanom vodom, isprobajte različite vrste sauna i spa tretmana.

Hotel u kojem su smješteni Vatreni (Foto: Ante Cizmic / CROPIX)

O povijesti i kulturnoj baštini saznajte više u Muzeju Neuruppina koji vas upoznaje i s najvažnijim događanjima i osobama ovoga grada.

Prošećite i vrtovima TempelGartena koji su nekoć bili mirno mjesto za opuštanje i kontemplaciju pruskog kralja Fridrika II. Velikog, a ne zaboravite istražiti niti Zoološki vrt Kunsterspring.



Najprepoznatljiviji dio grada crkva je Sv. Trojstva u starom dijelu grada, ali i spomenik Parzival umjetnika Matthiasa Zágona Hohla-Steina koji je visok 17 metara.

Kultura u crkvi

Kada se zaželite provoda, otiđite do crkve sv. Marije. Riječ je o crkvi ujedinjenog protestantskog tijela kalvinista, luterana i ujedinjenih zajednica koja izgrađena od 1801. do 1806. godine. Zbog dotrajalosti same građevina, crkva se prestala koristiti u religijske svrhe još sedamdesetih godina prošlog stoljeća. U devedesetima je obnovljena, a od početka ovog milenija pretvorena je u kulturni prostor – naziva se kulturnom crkvom Neuruppina (Die Kulturkirche Neuruppin) u kojoj se održavaju različiti koncerti.

Najveća atrakcija grada je jezero Ruppiner na i oko kojeg se možete opustiti, pronaći smještaj i zabavu po vašem guštu ili samo uživati u prirodi.

Istražite zelene površine u Neuruppinu (Foto: Shutterstock)

Što morate probati?

Ako niste probali domaća piva, jeste li uopće bili u Njemačkoj? Lokalnu ponudu istražite u pivskom vrtu seoske kuće Landhaus Kastanie, u kojem možete uživati i u regionalnim specijalitetima njemačke kuhinje – od krušne pogače pržene u dubokom ulju i poslužene s različitim umacima do kobasica poput bratwursta ili currywursta serviranih uz pire sa zeljem ili pak prženim krumpirićima.

Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla, ne brinite. Tu je i veganski restoran Wild Wuchs koji nudi razna jela napravljena od namirnica biljnog porijekla.

Gdje odsjesti?

U Neuruppinu ćete naći smještaj za svaki ukus i džep. Na raspolaganju vam je sve od Resorta Marka Brandenburga s četiri zvjezdice u kojemu će boraviti Vatreni i u sklopu kojeg se nalaze i njihove poznate terme do malih kućica u privatnom vlasništvu koje možete unajmiti preko internetskih platformi poput Bookinga.

Uživajte u Njemačkoj

