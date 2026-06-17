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Pod UNESCO-ovim pokroviteljstvom u Parizu su dodijeljene nagrade Prix Versailles za najljepše zračne luke na svijetu. Ovogodišnji izbor obuhvatio je zračne luke koje su tek izgrađene, ali i one koje su prošle opsežnu obnovu. Ocjenjivane su njihove estetske kvalitete, ali i društveni i kulturni značaj, kao i ekološke karakteristike.

Terminal 3 zračne luke u Frankfurtu proglašen je jednim od najljepših na dodjeli nagrada Prix Versailles, a projektiran je tako da oponaša gradske ulice i trgove. Posebnu pažnju privlače tri viseće skulpture napravljene od aluminijskih diskova koje se okreću te doprinose dinamičnosti toga prostora.

Na popisu najljepših zračnih luka našla se i ona u Gunagzhouu u Kini. Riječ je o zračnoj luci Baiyun, točnije o terminalu 3 tog aerodroma, koji uspješno spaja lokalnu tradiciju i moderan dizajn. Prostor je to koji je nadahnut prirodom, ispunjen svjetlom te biljem i cvijećem.

Međunarodni žiri Prix Versaillesa osvojio je i Terminal 2 Međunarodne zračne luke Lokapriya Gopinath Bordoloi u Guwahatiju u Indiji, ispunjen djelima domaćih umjetnika, a koji je inspiriran svetim krajolicima i autohtonom arhitekturom regije.

Međunarodna zračna luka San Diego, SAD (Foto: Shutterstock)

Na popisu najljepših zračnih luka ove godine našao se još jedan indijski kandidat – Terminal 1 aerodroma Navi Mumbai, koji je inspiriran cvijetom lotosa, a koji krasi ultramoderan dizajn.

Dva predstavnika na ovome popisu potječu i iz Sjedinjenih Američkih Država, točnije iz Pittsburgha i San Diega. Silueta krova obnovljenog pitsburškog aerodroma podsjeća na planinu Allegheny, dok je Terminal 1 zračne luke u San Diegu oduševio zakrivljenom staklenom fasadom dugom 244 metara koja prostor ispunjava mnoštvom prirodne svjetlosti.

Međunarodna zračna luka Lokapriya Gopinath Bordoloi, Guwahati, Indija (Foto: Shutterstock)

Među sedam najljepših aerodroma našla se i Međunarodna zračna luka Techno iz Phnom Penha u Kambodži.

Kako izgledaju najljepše zračne luke svijeta, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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