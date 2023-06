Davnih dana, pred gotovo trideset godina, zarazni refren jedne pjesme širio se Hrvatskom. „Najljepše je u moru biti gol, poslije je s tebe fino papat sol“ vrištao je hit koji je pjevala I Bee iz gotovo svih zvučnika na našim plažama. Ok, to je davno prošlo, no za sve one koji i dalje misle kako je u moru najljepše biti gol, ova lista je nezaobilazna. Iako na njoj nema hrvatskih plaža, svejedno je vrijedna pažnje, jer nikad ne znate kad vas put može nanijeti na neku od najboljih nudističkih plaža svijeta…

Nudističke plaže - 4 (Foto: Getty Images)

Sunčanje na nudističkoj plaži jedan je od jednostavnih životnih užitaka. Malo je stvari koje su toliko oslobađajuće kao što je skinuti svu odjeću sa sebe i nalaziti se među onima koji misle da su „krpice“ na plaži i u moru - višak.

Naravno, i za to postoji mjesto i vrijeme, te takve plaže uopće prvo, treba i pronaći. Neka su mjesta mnogo otvorenija od drugih, a kako bi otkrili koje su plaže diljem svijeta najbolje za golišavo sunčanje, tvrtka za kupaće kostime Pour Moi napravila je istraživanje uključivši i recenzije nudista koji su se na njima kupali.

Na vrhu Pour Moijeve liste našla se plaža Haulover Beach Park u američkoj saveznoj državi Floridi. Haulover je dobro poznato mjesto za nudističko sunčanje, s više od 600 metara plaže koja je službeno označena kao mjesto pogodno za naturiste od 1991. To je također najduža i najpopularnija nudistička plaža u cijelom SAD-u.

Srebrnu medalju zaslužila je Praia de Tambaba u Brazilu, mnogo „privatnija“ plaža od Haulover Beach Parka, a treća je bila Crvena plaža u grčkom turističkom središtu Santorini.

Španjolska je očito bila najbolja zemlja za golišavo sunčanje, s četiri španjolske plaže u prvih 20, a nažalost, na popis najboljih, nije se našla niti jedna naša plaža. Cijeli popis koji garantira golišavo kupanje, provjerite na ovoj poveznici.

