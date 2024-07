Goransko ljeto s agencijom za obilaske Lynx and Fox slatko je kao bobica maline ili borovnice, vedro kao plava površina jezera po kojoj klize splavi i kajaci, svježe kao sjenovite šume dolina i vrhova, brbljavo kao žuboreća rječica i mistično kao noć koja spaja prirodu, glazbu i tišinu. Dizajniranje tura u Gorskom kotaru maštovita je igra otkrivanja njegovih ljepota na bezbroj fotogeničnih načina i vjernim i novim posjetiteljima. Uz dobro prihvaćene i popularne šetnje, agencija Lynx and Fox za ovo je ljeto pripremila i neke svježe i uzbudljive dnevne, ali i noćne goranske avanture.

Uzbudljive i maštovite ture

Dok je prošle godine glavna atrakcija bila šetnja isušenim Lokvarskim jezerom, ove će godine dvije ture pružiti niz mogućnosti za uživanje u njegovu vodenom obilju. Turom Lokvarsko jezero - skrivene staze, kupališta i vožnja na splavi 7. srpnja te 4. i 17. kolovoza Lynx and Fox vas vodi u dugačko druženje s ljepotama jezera, a potom udružuje snage s agencijom Go Wild Adventures i zove vas da ga upoznate kajakareći u Kajak turi po Lokvarskom jezeru 27. srpnja.

Slatki okus bobica i prilika za obiteljsku zabavu bit će mamac na dvije "bobičaste" šetnje koje će se održati u sklopu događanja Planinarenje i kokteli - Dana borovnica 6. srpnja u Ravnoj Gori te "Bob festu" 20. srpnja u Fužinama. Oni koji su propustili bobice, imaju još jednu priliku za uživanje u slatkom u Fužinama i to 7. rujna kad stiže Medeni vlak iz Rijeke na "Medun Fest" u sklopu kojeg Lynx and Fox organizira obiteljski obilazak Preradovićevog vrha.

Lynx and Fox je osim dnevnih mislio i na noćne doživljaje pa uz 3. kolovoza svakako treba upisati Noćnu šetnju uz glazbena iznenađenja. Prošlogodišnja atrakcija, i ove će godine pretvoriti zaštićenu šumu Japlenški vrh u začaranu glazbenu bajku. Noćni šumski svijet i uzvišeni zvuci muziciranja mladih glazbenika na brojnim klasičnim instrumentima stopit će se u jedinstveni doživljaj.

Spomenimo i provjerene te rado posjećene favorite koji će ponovo privući publiku i u druge dijelove Gorskog kotara pa će tako domaćini 21. srpnja biti Špičasti vrh i kulturno blago Brod Moravica, a alternativa osvježenju u jezeru bit će uživanje u Kupi jer je 28. srpnja te 10. i 24. kolovoza na rasporedu Obiteljska edukativna šetnja - rječica Kupica, dvorac Zrinski i brčkanje u rijeci Kupi.

Ovo ljeto bit će i prilika za jačanje dobrosusjedskih odnosa jer će 13. srpnja Lynx and Fox posjetitelje povesti do svojih slovenskih partnera, točnije Zavoda za kulturo in turizem Kostel na sadržajnu turu Skrivena tajna Kostelskoga vraga.

Nakon što smo vam je agencija Lynx and Fox otkrila sve svoje planove za nezaboravno ljeto i stavila vas pred težak, ali lijep izazov odabira, predstavit ćemo vam pobliže nekoliko tura. Da vam bude još malo teže i ljepše. :)

Javorova kosa, 6. srpnja

Dan borovnica - planinarska šetnja, branje borovnica i bogat dodatni program

Javorova kosa i Ravna Gora zovu vas na dan s okusom borovnica. Krenite s Lynx and Foxom u šetnju u kojoj ćete berući ovo bobičasto voće upoznavati slikovito brdašce Javorova kosa. Krasi ga bioraznolikost šumskog staništa, a isprepleteno je puteljcima i makadamima te naravno, mnoštvom borovnica! Osim u prirodi, borovnice potražite na sajam domaćih proizvoda i suvenira, u bogatoj ponudi štrudli, dječjoj radionici "Borovnica na platnu", degustaciji likera i rakija uz kotizaciju od kojih će biti proglašeni najbolji i sve to uz puno zabavnog programa!

Dan borovnica u Ravnoj Gori (Foto: Lynx and Fox)

Lokvarsko jezero, 7. srpnja te 4. i 17. kolovoza

Skrivene staze, kupališta i vožnja na splavi

Svakih 20 godina Lokvarsko jezero otkriva tajne svoga dna. Prošle su godine brojni znatiželjnici imali rijetku priliku šetati s Lynx and Foxom po njegovom suhom dnu koje ih je poput čarobne mape vodilo do brojnih tragova prošlosti. Ove godine opet je na redu uživanje u njegovom plavetnilu i to uz nadoknadu! Duža ruta s minimalnim usponima počinje u Lokvama, uz gutljaje i zalogaje slatke dobrodošlice, a potom 8 kilometara šetnje prati obalu jezera na kojoj vam Lynx and Fox otkriva skrivene staze pod krošnjama te kupališta za osvježenje od sunca. Kad dobro protegnete noge, doći će trenutak za opuštanje na poseban način. Ukrcat ćete se na splav "Čača" i zaploviti po glatkoj i spokojnoj površini jezera uokvirenog gustim šumama osvježavajući se njihovim dubokim disanjem.

Splav Čača na Lokvarskom jezeru (Foto: Lynx and Fox)

Fužine, 20. SRPNJA: Festival bobičastog voća “Bob Fest”

Obiteljska šetnja i vožnja vlakićem

U Gorskom kotaru su bobice uvijek u modi, bilo da ih berete ili uživate u degustaciji. Dan kad baš svi bobičasti plodovi goranske prirode postaju zvijezde programa svakako je Festival bobičastog voća "Bob fest". Provedite ispunjen dan u kojem će posebno obitelji s djecom od 5 godina nadalje pronaći puno sadržaja i zabave. Lijepi prizori jezera Bajer izmjenjivat će se filmskom brzinom dok se vozite turističkim vlakićem, a sporije uživanje u prirodi pružit će vam šetnja uz Lynx and Fox priče do Preradovićeva vrha s puno zanimljivih priča. Nakon vlakića i hodanja, djeci će sigurno preostati još energije koju će potrošiti na napuhancima, a potom slijedi itekako sladak zadatak - degustiranje 30 metarske štrudle te svježeg voća i pića. U Planinskom vrtu Karoline čeka vas još jedna degustacija dok Adrenalin park Vrata nudi rekreaciju i uzbuđenja po sniženoj cijeni povodom ove manifestacije.

Turistčki vlakić na jezeru Bajer (Foto: Lynx and Fox)

Brod Moravice, 21. srpnja

Špičasti vrh i kulturno blago

Najmanja općina Gorskog kotara krije primamljiv krajolik i dojmljive vidike koje ćete upoznati tijekom ove šetnje u dužini od 5 kilometara. Čeka vas lagano planinarenje do Špičastog vrha koji će vaš uspon nagraditi prekrasnim pogledom na zelenu dolinu rijeke Kupe. Put će vas voditi kroz idilične prizore jer se do vrha dolazi stazicama kroz raznoliku netaknutu šumu i rascvjetane livade. Nakon obilaska u prirodi, bit će zanimljivo i poučno zaviriti u prošlost ovoga kraja koju živopisno dočaravaju muzejski postavi Etno udruge Turanj oživljavajući nekadašnji način života.

Priroda u okruženju Brod Moravica (Foto: Lynx and Fox)

Lokvarsko jezero, 27. srpnja

Kajak tura s Go Wild Adventures

Povratak vode u Lokvarsko jezero zaslužio je da se proslavi posebnim kombinacijom koji se ne propušta! Na kajak turu po Lokvarskom jezeru vode vas neodoljive Goranke iz Lynx and Foxa i sa sobom nose brojne priče o jezeru te spretni i duhoviti dečki Go Wild Adventures koji će svojim vještinama u kajacima opravdati ulogu gostujućih stručnjaka za outdoor doživljaje. Plovit ćete preko potopljenih znamenitosti poput naselja Srednji jarak, povijesne ceste Lujzijane i neuništivog Carevog mosta sve do jezera Mrzla vodica. Uz pogled na Veliki Risnjak odmarat ćete se u hladu nekoliko rukavaca natkrivenih miješanom šumom crnogorice i breze. Pripremite se na 15 km kajakarenja, ali i na kupanje i osvježenje.

Kajak tura na Lokvarskom jezeru foto GoWild Adventures (Foto: Lynx and Fox)

Brod na Kupi, 28. srpnja, 10. i 24. kolovoza

Obiteljska edukativna šetnja - rječica Kupica, dvorac Zrinski i brčkanje u rijeci Kupi

Velika i mala rijeka, lagana, nezahtjevna šetnja, osvježenje od vrućina i posjet dvorcu - ova tura pokazuje da i goranske rijeke mogu biti savršen odabir za obiteljsko druženje. Okupljanje je u Brodu na Kupi, otkud ravnom i krasnom stazom krećete ususret rječici Kupici i svim njezinim posebnostima. Šetat ćete tek na 220 metara nad morem uz žuborenje Kupice koja će vas dovesti do svoje starije sestre, rijeke Kupe i njezine zelene doline. I dok je Kupica preplitka za kupanje, Kupa će vas rado primiti u svoje svježe naručje u kojem ćete zaboraviti na ljetne vrućine. Nakon hodanja i kupanja, slijedi posjet Kaštelu Zrinski. Unutar njegovih debelih zidova, spreman za vaše otkrivanje strpljivo čeka stalni postav Prirodoslovnog muzeja Rijeka koji će vas povesti na edukativno putovanje kroz divljinu s pogledom na more.

Kaštel Zrinski u Brodu na kupi (foto: Prirodoslovni muzej Rijeka) (Foto: Prirodoslovni muzej Rijeka)

Delnice / Japlenški vrh, 3. kolovoza

Noćna šetnja uz glazbena iznenađenja

Nakon uzbudljivih dnevnih šetnji, na red dolazi ljetna noć u Gorskom kotaru. Lynx and Fox vam pruža jedinstvenu priliku da doživite delnička posebna mjesta na način koji će očarati vaša srca i izoštriti vaša osjetila. Nježne lampice pokazat će vam put prema Japlenškom vrhu, a glazbena uvertira u spajanje prirode, glazbe i noći započet će na predivnom vidikovcu Lovački dom Delnice uz umirujuće zvukove klavira. Uz laganu šetnju potom krećete na čudesno glazbeno putovanje tijekom kojeg će u krošnjama stabala uz listove treperiti zvuci violine, harmonike, trube i flaute. Dok se gase svjetiljke, omekšavaju srca i izoštrava sluh, do izražaja će doći talenti mladih goranskih glazbenika. I to nije sve, nakon ove šetnje čarobne poput ljetnog sna, Lynx and Fox vas poziva na nastavak druženja s glazbenicima na terasi Caffe bar Pak s pogledom na stoljetni park kralja Tomislava u Delnicama.

Ljeto u Gorskom kotaru - 6 (Foto: Lynx and Fox)

Šuma Golubinjak / Lokvarsko jezero / jezero Mrzla vodica, 31. kolovoza

Tajne mistične šume i dubokog jezera

Ova popularna tura donosi kombinaciju šuma i jezera kojoj je teško odoljeti. Vodi vas do mnoštva posebnih, mističnih i fotogeničnih mjesta od kojih zastaje dah i čija prošlost progovara kroz priče i legende park šume Golubinjak, Lokvarskog jezera i jezera Mrzla Vodica. Lynx and Fox će vam korak po korak otkriti tajne i ljepote goranskog prirodnog kraljevstva - Kraljicu šume, Medvjeđi brlog, Amfiteatar, Golubinju špilju, Paklena vrata, Ledenu špilju, staze neposredno uz jezera, Gorski raj, a na vama je da se prepustite i uživate u miru, tišini i umirujućem zelenilu.

Umirujući prizor jezera Mrzla vodica (Foto: Lynx and Fox)

Fužine, 7. rujna

Medeni vlak iz Rijeke na Medun Fest i obiteljski obilazak Preradovićeva vrha i vožnja turističkim vlakićem kraj jezera

U Fužinama ćete i početkom rujna moći šetati s Lynx and Foxom u sklopu još jedne slatke manifestacije. Ovoga puta će glavnu ulogu imati goranski medun po kojem je manifestacija dobila ime. Medeni vlak krenut će iz Rijeke i mnogima biti prijevozno sredstvo prema veselom obiteljskom danu koji uz obiteljski obilazak uključuje još jednu vožnju vlakom, ali onim malim, uz jezero Bajer. Bit će to polazna točka za šetnju s Lynx and Foxom do brdašca Preradović s kojeg se pruža predivan pogled na gorsku rivijeru Fužine, jezera i brda, sve do Liča u kojem vas nakon šetnje očekuju mnogobrojne aktivnosti, radionice i degustacije inspirirane medunom.

Za sve dodatne informacije i prijave zavirite u Lynx and Fox kalendar.