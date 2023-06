U prekrasnom zelenilu mrežničkoga kraja, na osami uz šumu, podalje od drugih kuća, mjesta i briga, smjestila se šarmantna drvena kuća. U Mihalić selu kod Donjeg Zvečaja toplo će vas ugostiti Villa Tanya Mrežnica, do koje će vam trebati jedva 45 minuta autom od Zagreba.

Osim udobnim krevetima i tišinom, odmorit će vas savršenim pogledom na rijeku, ali i sadržajima osmišljenim za opuštanje i maksimalno uživanje. Hoćete vrijeme uz bajkovito lijepu Mrežnicu iskoristiti za druženje i roštilj s prijateljima u vrtnoj sjenici ili pak za opuštanje u jacuzziju i sauni, samo je na vama.

Kuća može ugostiti najviše šestero ljudi u tri spavaće sobe s bračnim krevetima. Ima udoban dnevni boravak s kaminom zbog kojeg ćete se ovdje poželjeti vratiti u zimi, potpuno opremljenu kuhinju, kupaonicu s tušem i poseban WC i vrt.

Tu ćete naći vanjsku kućicu sa saunom, jacuzzi i vrtnu sjenicu te ne samo roštilj, već i ražanj i peku, koji će vam dopustiti i ozbiljnije kulinarske pothvate. Na čak tri terase možete hvatati ili izbjegavati sunce čitav dan, a ako vas kiša natjera da budete unutra, vrijeme će proletjeti uz pikado, Play Station, čak tri TV-a i zabavne društvene igre.

No ljeti je to doista rijetko, pa će vam zanimljiviji biti podatak da se najbliža plaža nalazi manje od 200 metara od kuće i do nje će vam trebati tek dvije ili tri minute laganog hoda. Uz kupanje u čistoj rijeci i legendarnu mrežničku masažu na slapu, moći ćete guštati i u vožnji kajakom koji vam je uz kuću na raspolaganju u ljetnoj sezoni, od 15.lipnja do 15. rujna.

S domaćinima se možete dogovoriti i za najam bicikla i tako istražiti okolicu, a ako vam šetnja šumom uz kuću nije dovoljna, za samo sat vremena vožnje možete biti u Nacionalnom parku Risnjak, na Plitvicama ili na moru.

Domaćin nudi i organizaciju izleta u okolici, i super uzbudljiv tečaj preživljavanja u prirodi uz obučene instruktore koji će vam boravak u Villi Tanya Mrežnica začiniti i s nešto adrenalina… ako želite.

Možete, naravno odabrati i samo opuštanje i uživanje u miru, prirodi i spa-zoni, a na vrijeme provedeno ovdje podsjećat će vas i maleni, ručno izrađeni znak pažnje s mirisom lavande koji će vam ostaviti domaćini

Ovu drvenu kuću uz šumu s pogledom na očaravajuću Mrežnicu možete unajmiti preko platforme Booking.com, a cijena će ovisiti o broju ljudi.

Minimalan broj noćenja je 2, što će vas izaći između 770 eura za dvije i 950 eura za šest osoba. Detalje o kući možete pronaći ovdje, a imate li sreće, možete naletjeti i na Last minute ponude po dosta povoljnijoj cijeni.

