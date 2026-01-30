Galerija 7 7 7 7 Europsko prvenstvo u rukometu 2026. godine, koje se održava u Švedskoj i Danskoj, ulazi u završnu fazu. Dobra je vijest za sve navijače Hrvatske da su naši rukometaši uspjeli izboriti završnicu i da ćemo uživati u još dvjema napetim utakmicama protiv same kreme svjetskog rukometa. Danas će Hrvatska u danskom Herningu od 17:45 igrati protiv reprezentacije Njemačke , a u nedjelju 1. veljače na rasporedu su utakmice za treće mjesto i finale.

Nakon napete utakmice protiv Mađarske, neobično, nema euforije, već se fokus s terena preselio na, kako mnogi govore, lošu organizaciju. Pretrpan raspored, loš smješta i hrana u prvom su planu, a naše je neugodno iznenadilo to što nisu, kao ostale reprezentacije, smješteni u Herningu, već u 40 kilometara udaljenom Silkeborgu, i to u modernom Radisson Hotel Papirfabrikken Silkeborg .

Radisson Hotel Papirfabrikken Silkeborg - 4 (Foto: Booking.com)

Iako će prije utakmice i eventualnih treninga naši morati putovati četrdesetak minuta i tako gubiti dragocjeno vrijeme za pripremu i odmor, hotel u kojem su smješteni na prvi pogled odaje dojam mirne oaze u gradiću od oko 40 tisuća stanovnika.

Kako na stranicama Bookinga piše – riječ je o bivšoj tvornici papira koja je sagrađena pokraj rijeke Gudenå. Da naši imaju malo više vremena, za deset minuta pješice bi došli do muzeja Silkeborg, u kojem bi mogli pogledati razvoj regije od prapovijesti do današnjih dana. U hotelu će uz besplatan internet moći pročitati i ovaj članak i opuštati se uz punkufer.hr prije važnih dvoboja, a iako im nije potreban, na raspolaganju je i besplatan parking.

Za sve one koji ovih dana putuju u Dansku loša je vijest da je hotel rasprodan za željene datume i nećete moći biti "cimeri" našim rukometašima, ali za neki budući odmor boravak će koštati oko 160 eura po noćenju.

Hotel osim minibara, kave i čaja u sobama, ima restoran, bar i terasu s pogledom na rijeku. Na raspolaganju je i teretana kako biste u svako doba ostali u formi. Kakav je smještaj naših rukometaša, a mi se nadamo da će se dobro odmoriti kako bi se danas u najboljem svjetlu pokazali protiv Nijemaca.