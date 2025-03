Hodočašća nisu rezervirana samo za vjernike, a posljednjih godina sve je više zaljubljenika u hodanje, prirodu i osjećaj slobode koje pruža lutanje prostranstvima s tek toliko stvari koje stanu u ruksak. Mnogi avanturisti kažu da su hodočašća svojevrsna utočišta od „moranja“ i prilika da se ponovno povežu sa sobom, jasnije prepoznaju unutarnji glas i otvore oči za ono što je doista važno. Jedno od najpoznatijih hodočašća u Europi i svijetu, Camino de Santiago ili Put Svetog Jakova bilježi sve veći broj sportaša, kao i avanturista koji ne provode nužno vrijeme u molitvi. Kući se vraćaju s novim uspomenama i iskustvom koje se ne zaboravlja.

Kumano Kodo – Japan

Kumano Kodo je mreža hodočasničkih puteva kroz južnu regiju Japana (Kansai) u planinama Kii, južno od Osake. Za stanovnike Japana ova ruta ima slično značenje kao i Camino de Santiago za Europljane. Staze povezuju tri svetišta: Hongu Taisha, Hayatama Taisha i Nachi Taisha, zajednički poznata kao Kumano Sanzan. Pješačenje može trajati nekoliko dana ili tjedana, a cijelo hodočašće može se prijeći za otprilike šest tjedana. Najbolje vrijeme za posjet su proljeće i jesen, a najlakše je doći letom do međunarodne zračne luke Kansai u Osaki pa uskočiti na vlak do Kii-Tanabea. Od tamo kreće autobus do početka hodočasničke staze.

Stazom Inka do Machu Picchua - Peru

Izgubljeni grad Inka smješten je u Andama, otprilike 42 km od najbližeg većeg grada, Cusca. Iako postoje načini da se do Machu Picchua stigne bez previše fizičkog napora (avionom, vlakom ili autobusom), za većinu posjetitelja put je jednako važan kao i odredište.

Svake godine tisuće hodočasnika kreće prema drevnom gradu. Inke su pridavale veliku važnost prirodi i odnosu čovjeka prema građevinama i svijetu oko sebe, a put do Machu Picchua smatra se jednim od najmirnijih, a istovremeno i najuzbudljivijih pješačenja na svijetu. Mnogi ga opisuju kao iskustvo koje mijenja život.

Idemo u planine: 5 prijedloga za dobre "šetnje" u Europi +1

Staza je duga 43 kilometra i može biti izazovna zbog velike nadmorske visine i neravnog terena, a pristup je strogo kontroliran – peruanska vlada dnevno izdaje 500 dozvola, od čega je oko 200 namijenjeno turistima. Stoga su rezervacija i dobra organizacija prijeko potrebni.

Kailash (Foto: Shutterstock)

Planina Kailash - Tibet

Planina Kailash u Tibetu već više od 15.000 godina privlači hodočasnike iz cijelog svijeta, a vjernici smatraju kako ovo hodočašće može izbrisati sve grijehe. Za obilazak rute oko planine, duge oko 52 kilometra, potrebno je otprilike tri dana. Međutim, penjanje na sam vrh strogo je zabranjeno. Prema budističkim učenjima, onaj tko uspije obići planinu 108 puta dosegnut će Nirvanu.

No planinu obilaze posjetitelji iz cijelog svijeta koji ne žele nužno ojačati vjeru nego iskusiti ljepote tog kraja. Najbolje vrijeme za posjet je od travnja do rujna, a putničke agencije pomažu u organizaciji, uključujući i prijevoza do podnožja planine Kailash.

Odabrao Booking.com: Ovo je najsrdačniji grad u Hrvatskoj za 2025. godinu +1