Bez ikakvih dvojbi, jedna od najpopularnijih atrakcija Novog Zelanda je Hobbiton, lokacija za koju ljubiteljima Gospodara prstenova i Hobita ne treba poseban titl. Nigdje drugdje se ne može istražiti svijet hobita, vilenjaka i čarobnjaka, kao na Novom Zelandu, gdje je snimljena legendarna triologija.

Sve je počelo kada je redatelj Peter Jackson odlučio kako će se nedaleko od Matamate, ili na otprilike dva sata vožnje južno o Aucklanda roditi novi svijet koji će oživjeti Tolkienovo Međuzemlje. Filmski set izgrađen je na farmi obitelji Alexander, okruženoj valovitim zelenim brežuljcima, a navodno je i prvi susret redatelja s vlasnicima imanja doživljaj koji se prepričava.

"Dođite kasnije, gledamo utakmicu"

Kada je filmska ekipa pokucala na vrata obitelji Alexander, ukućani su im rekli neka dođu kasnije, kada odgledaju ragbi. Bez obzira na to što je farma ustupila mjesto filmskom setu, život u njoj se nije promijenio iz korijena. Turisti i dan danas mogu maziti janjad i hraniti je na bočicu. Sama izgradnja bila je strogo čuvana tajna, a da znatiželjnici ne zalutaju na set pomogla je i novozelandska vojska.

Hobbiton - 2 (Foto: Profimedia)

Nakon završetka snimanja fasade su ostale netaknute, a organizirane turističke ture krenule su 2002. godine. Nekoliko godina kasnije, filmska ekipa se vratila na Novi Zeland kako bi snimili Hobita, a Međuzemlje je postalo bogatije za brojne hobitske nastambe.

3500 posjetitelja dnevno

Ne iznenađuje da je Hobbiton postao nevjerojatno popularna turistička atrakcija - 2015. godine dočekao je i milijuntog posjetitelja. Tura Hobbitonom je u svakom slučaju nezaboravno iskustvo – kako kažu oni koji su ga posjetili, u šetnji između hobitskih nastambi gotovo kao da možete očekivati Gandalfa u prolazu između mlina i kultne gostionice Green Dragon.

Čak niti one koji nisu upoznati s filmom, niti knjigom po kojoj je sniman slikovita novozelandska regija ne ostavlja ravnodušnima. Turistima je na raspolaganju nekoliko različitih tura, od one osnovne na kojoj će se upoznati s filmskim setom, do večernje ture koja počinje u sumrak, uz svjetlost fenjera i završava tematskom gozbom. Odvede li vas put u Novi Zeland, imajte na umu da karte za Međuzemlje treba rezervirati na vrijeme, osobito tijekom vrhunca sezone koja traje od prosinca do veljače, kada svijetom iz mašte prošeta više od 3500 ljudi na dan.

Kao divovska kada: Divno jezero čiji su najveći hit - njegovi odvodi +3