„Najvažnija sporedna stvar na svijetu.“ Od ove rečenice, teško je naći bolju definiciju nogometa. Ne postoji gledaniji i popularniji sport, sport koji se igra valjda svugdje i za koji vam nekad ni ne treba ništa osim nekakvog okruglog predmeta i dva kamena koja čine gol. Sjećam se, kad sam prije par godina imao priliku posjetiti Maroko i otići put Sahare – i u najvećim selima gdje ni asfalt još nije stigao, postojale su gotovo uvijek u pravilu dvije stvari – ekipa koja igra nogomet i reklama (pa makar na oronulim fasadama) za jedno piće iz Atlante.

E pa, bili ljubitelji ili ne, teško da ne znate kako sredinom lipnja u uvijek nam bliskoj Njemačkoj započinje Europsko nogometno prvenstvo , na kojoj će nastupiti 24 najbolje reprezentacije Starog kontinenta. Naravno, među njima su i naši, a kako ne sumnjamo da će dobar dio Hrvata tih dana biti van sebe, ali i otputovati na neku od utakmica (s ulaznicom u džepu ili bez), odlučili smo napraviti vodič kroz Euro 2024. u kojem ćemo predstaviti gradove domaćine – jedan po jedan.

Berlin - 4 (Foto: Unsplash)

Naravno, započet ćemo s onima u kojima igraju Vatreni, jer ipak, valja znati kako provesti vrijeme i dok ne pijete pivo na ulicama Berlina, Hamburga i Leipziga i zagrljeni pjevate „bijelo crvenaaaaaa, polja hrvatska…“ i ostale navijačke uspješnice. Da, znamo da je nogomet primaran kad odeš na Euro, ali šteta je biti u njemačkoj metropoli, a ne iskoristiti još 1001 stvar koju ona pruža.

Za početak idemo u Berlin, gdje će na Olimpijskom stadionu 15. lipnja s početkom u 18 sati Hrvatska započeti još jedno natjecanje. Protivnik – uvijek moćna Španjolska, a vjerujemo da će Španjolci nakon utakmice imati takav rezultat da će moći biti jednako glasni kao za vrijeme pjevanja svoje himne (ako ne znate, provjerite zašto Španjolci nikad ne pjevaju himnu ).

Put putujem

Kad već navijaš i ideš na put, nema ljepšeg nego krenuti automobilom, kombijem ili čime već. A do Berlina iz Zagreba, put traje oko 11 i pol sati, što nije nesavladiva prepreka odvoziti i odjednom, ako vas je makar dvoje. A na Euro ionako ne ideš sam. S obzirom da do Njemačke treba proći i Sloveniju i Austriju, obavezna je kupnja njihovih vinjeta, dok srećom, njemačkim autobahnom se i dalje čovjek vozi bez naknade.

Naši susjedi će sedmodnevnu vinjetu za osobni automobil ljubazno ustupiti za 16 eura, a Austrijanci desetodnevnu za 11,50. Gorivo točite kod nas (dok možete, prije granice), jer zahvaljujući ograničenim cijenama, i dalje smo najpovoljniji.

Berlin - 5 (Foto: Getty Images)

Ako niste samo nogometni fanovi već želite usput nešto stati i vidjeti (što je 1/1 kad čitate punkufer), po putu se smjestilo nekoliko gradova vrijednih pažnje. Maribor, Graz, ali i Linz te Leipzig, za koje treba tek malo skrenuti s puta. Opcija je i odlazak nešto dužom rutom koja nudi još atraktivnije gradove, a vodi preko Salzburga, Münchena i Nürnberga. Da sad ne mudrujemo, sami znate da ćete se pokriti koliko vam je poplun dugačak, a ako možete provesti još koji dan u Mozartovom gradu ili gradu Oktoberfesta – doživljaj će svakako biti bolji.

Velik, veći, Berlin

I sam sam sada već davne 2017., u mjesecu siječnju – na par dana posjetio Berlin. Kako nisam vidio ni New York, ni Mexico City, a ni Tokyo, njemačka prijestolnica me je tad fascinirala i osvojila svojom veličinom i svime što nudi. Sve te silne avenije, ulice, trgovi - ogromni su i ako ovdje ne možeš naći nešto za sebe, vjerojatno je problem u tebi. Na ulicama je pravi „melting pot“, a takva je bome i kulinarska scena. Hoćeš jesti ćevape i kajmak? Prodano. Hoćeš uživati u sushiju, pekinškoj patki ili ramenu? Prodano i to. Ma da mi bismo ipak neke dobre kobasice i kaiserschmarrn za desert. Može i to, jer u Berlinu ćeš probati okuse cijelog svijeta. Restorana ima more (prema Tripadvisoru više od 8 tisuća) tako da ono, gladni ostati nećete.

Ono što je bitno, ako želiš upoznati grad, svakako je i spremnost da ga obiđeš što više pješke i doživiš njegov duh. Znam da smo mi dnevno, na temperaturi od „ugodnih“ nula stupnjeva, redovno pješačili 20 – 25 kilometara. Da, nekad smo se zeznuli i krivo procijenivši vrijeme na mapi, jer kažem, sve je monumentalno i ogromno.

Berlin - 4 (Foto: Unsplash)

Upravo zbog te "ogromnoće", ali i raznovrsnosti svakog kvarta, nije lako odrediti što bi bio centar grada. Berlin ima Alexanderplatz i Mitte, ali ovdje je gotovo svaki dio kvart za sebe. Svaki ima svoju priču i drukčiji je arhitektonski, povijesno, po stanovništvu te drugim ostalim karakteristikama.

„A šta da radim…“

Ovisi što te zanima. Opet ću se vratiti svom iskustvu i reći da sam kao pasionirani fan povijesti uživao. Ostatak najpoznatijeg zida na svijetu uz onaj u Kini i dalje je vidljiv, Checkpoint Charlie i dalje služi kao turistička atrakcija, a meni je sjajno iskustvo bila posjeta DDR muzeju koji se smjestio u blizini berlinske katedrale i kad me put opet odvede u Berlin, svakako ću ga obići. Kako su izgledali domovi u državi kojom je "drmao" Erich Honecker, kako se živjelo, kako je voziti Trabanta (uđeš u pravi Trabant i onda voziš simulator) te kako je izgledala i ona najtamnija strana – sve to možeš doznati u ovom muzeju vrijednom pažnje.

Nije daleko ni Museuminsel (muzejski otok) gdje se smjestio i slavni Pergamon. Naravno, kartu obavezno kupite online da izbjegnete nepotrebni gubitak vremena čekajući na ulaz i dovoljno dugo zastanite pred babilonskim vratima božice Ištar. Tu je naravno i dio koji se tiče ostataka iz nacističkog doba, a ako želite saznati više o tome, dobra je ideja posjetiti muzej Topografija terora gdje su Hitlerova vladavina i okrutnost režima jako dobro prikazane.

Proći ćete sigurno i uz ogromne kamene blokove u središtu grada. Oni su postavljen pred dvadesetak godina i sjećanje su na Holokaust. Radi se o spomeniku na ubijene europske Židove, a vi prolazeći tamo nemojte raditi ono što tu i tamo rade neodgovorni turisti. Ne skačite po blokovima i pustite taj mobitel i selfie, jer ovo nije mjesto za takve stvari.

Spomenik žrtvama holokausta (Foto: Shutterstock)

Jasno, spomenuti Berlin a izostaviti Brandenburška vrata i Reichstag, ravno je zločinu. A valja i dodati, za one koji neće biti dovoljno sretni da se zateknu na stadionu, da će kraj ove dvije zanimljivosti biti organizirane i službene fan zone od strane UEFA saveza. E sad, osobno nisam nikad bio na europskom prvenstvu, ali sam imao priliku 2018. otići na prvu utakmicu naše reprezentacije na SP u Rusiji, i u dalekom Kalinjingradu gledati dvoboj protiv Nigerije. Dan smo naravno, proveli lutajući uokolo, i u sjećanju su mi ostale „manjkavosti“ fan zone.

Kako novac pokreće svijet, u tamošnjoj fan zoni, mogao si isključivo platiti jednim brendom kreditne kartice, a isto tako – mogao si naručiti i samo jedno pivo. A tadašnji, ako se dobro sjećam, američki Bud i nije neka sreća. Tako da, možda je bolje sreću potražiti i van fan zona.

I da, za noćne ptice – Berlin živi od 0 do 24. Sapienti sat.

Kretati se lako, pitaj me kako

Kao i većina velikih, dobro organiziranih gradova i Berlin se dići fantastičnim javnim prijevozom. Naravno, najvažnija stvar je podzemna koju nikad ne čekaš dulje od par minuta, a začas te doveze svugdje. Jednaka stvar je i nadzemna, a tu su i tramvaji, autobusi... Švercati se nemojte da vam ne prisjedne prvenstvo, a ako ćete provesti više dana, svakako investirajte i u višednevnu kartu.

I eto, sve u svemu, to je to za početak. Sad samo ostaje pratiti redovno naš portal gol.hr gdje ćete naći apsolutno sve informacije o europskom prvenstvu. I naravno, i punkufer, gdje ćete doznati što nude gradovi domaćini i van nogometa. Jer ipak, nogomet je „samo“ najvažnija sporedna stvar na svijetu.