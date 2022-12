Prema legendi, jedna od najzaslužnijih osoba za ulazak ovog jela u francusku kuhinju, uz naravno kuhara koji je recept smislio, jest glavom i bradom, Gaj Julije Cezar. Naime, ako je vjerovati pričama, nakon što je Cezar pokorio Galiju (gdje su tad bili Asterix i Obelix ???), narod mu je sa željom da se naruga, poklonio starog žilavog pijetla. No, Cezarov kuhar očito je bio Gordon Ramsey svog vremena, te je od starog pijetla napravio čudo kojem se i danas dive diljem svijeta.

Treba priznati da recept nije dokumentiran sve do ranog 20. stoljeća pa je iz tog razloga ova priča gore tek legenda. Ipak, smatra se da je jelo doista nastalo prije, a nešto slično njemu za piletinu u bijelom vinu našlo se u kuharici iz 1964. godine.

Osoba kojoj pijetao u vinu može zahvaliti za popularnost diljem svijeta, ipak nije dobri stari Cezar, već slavna američka kuharica Julia Child. Ona je recept za coq au vin uvrstila u svoju kuharicu Mastering the Art of French Cooking iz 1961., a često ga je pripremala i u kuharskom showu The French Chef koji je na ekranima išao punih deset godina. Sve to je doprinijelo širenju popularnosti jela u Americi, pa se danas ovakav pijetao često naziva i jelom Julie Child.

U svakom slučaju, dosta smo pričali, povijest objasnili, pa je vrijeme da krenemo i na recept!

Sastojci za coq au vin:

120 g debljih kockica slanine ( tzv. slavonske 'sapunjare')

2 žlice maslinovog ulja

3 kg pijetla

200 g mrkve

100 g celera

60 ml šalice konjaka

1 lovorov list

1/4 žličice sušenog timjana

20 lučica

3 žlice brašna

500 ml crnog vina

500 ml pilećeg temeljca

2 režnja češnjaka

2 žlice umaka od rajčice ili passate

200 g gljiva (šampinjona)

Priprema jela coq au vin:

U lonac s debljim dnom stavite maslinovo ulje, zagrijte ga na srednje jakoj vatri te mu dodajte kockice slanine. Čekajte neka slanina ispusti mast, a kockice porumene, te lonac maknite s vatre i izvadite smeđe kockice odnosno čvarke. Na preostaloj masnoći ispecite komade pijetla tako da fino porumene, a zatim sve prelijte s konjakom. Čekajte da alkohol zakipi te pijetla flambirajte nekoliko sekundi pa vatru ugasite poklopcem. Dodajte mu lučice, sjeckano korjenasto povrće, lovorov list i timijan, polijte s malo juhe te poklopite. Kuhajte oko 10 minuta na laganoj vatri s tim da na pola okrenete komade pijetla u loncu. Potom posipajte brašno po pijetlu u loncu i okrenite komade kako bi se brašno sjedinilo s umakom te kuhajte oko 5 minuta. Zatim postepeno miješajući ulijevajte vino i temeljac kako se ne bi napravile grudice. Tekućina bi trebala taman prekriti pijetla. Dodajte sjeckani češnjak, sok od rajčice i slaninu pa kuhajte oko 90 min na laganoj vatri otklopljeno. Zatim dodajte gljive narezane na četvrtine i kuhajte još desetak minuta. Pijetla u vinu poslužite uz kuhani krumpir. Uživajte i dobar tek!

