Galerija 12 12 12 12 Dok sunce prži, klima hladi, a inboks gori od mailova, pomisao na bijeg na otok zvuči kao čista terapija. Pomisao je još bolja kad uključuje sve što ti treba – more, hlad borove šume, tri obroka dnevno i bazen pri ruci. Crno jaje donosi tri ponude s Hvara i Brača koje će te uvjeriti da je još uvijek moguće ljetovati bez stresa, u potpunom komforu i to na nekim od najljepših jadranskih otoka.

Aminess Younique Senses Resort uz "all inclusive light"

Ako ti zvuči primamljivo jutarnje kupanje uz borove, doručak s pogledom na more i večera uz čašu vina, Aminess Younique Senses Resort 4* kraj Vrboske na Hvaru mogao bi biti tvoj ovogodišnji jackpot. U cijenu od 672 eura za troje (2 odraslih + 1 dijete do 9,99 godina) uključena su 3 noćenja s all inclusive light uslugom, superior soba s balkonom, vanjski bazen i fitness.

Aminess Younique Senses Resort - 1 (Foto: PR)

Resort se nalazi doslovno nekoliko koraka od prirodne plaže, a do Vrboske vodi sjenovita šetnica kroz borovu šumu. U cijenu su uključeni doručak, ručak i večera u buffet restoranu te piće (vino, pivo, sokovi) uz obroke. Idealno za obitelji koje žele mir, udobnost i predivnu prirodu otoka Hvara – ali i onu opciju da ne kuhaju baš ništa. Ponudu potražite ovdje .

All inclusive ljetovanje u kolovozu s bazenom i animacijom u Hotelu Hvar

Ako želiš na odmor u kolovozu i želiš klasično hotelsko ljetovanje bez skrivenih troškova, Hotel Hvar u Jelsi nudi rješenje: 2, 3 ili 7 noćenja za dvoje i dijete s all inclusive uslugom već od 390 eura. Smještaj u comfort sobi s balkonom (pogled more ili park), obroci u buffet stilu s pićima, all inclusive bar uz bazen od 10 do 23 sata, animacijski program i dalmatinska večer – sve je tu.

Hotel Hvar - 1 (Foto: PR)

Hotel se nalazi u borovoj šumi, na brežuljku s kojeg puca pogled na Brač i Makarsku, a Jelsa kao mjesto nudi sve što gost može poželjeti, od romantičnih šetnji do koktela uz zalazak. Kupon vrijedi od 16. do 23. kolovoza, taman kad Hvar još uvijek živi punim plućima. ponudu potražite ovdje .

All inclusive uživancija za troje u Gava Milna Resortu

Za one koji žele probati nešto novo ili si samo pokloniti luksuzan vikend u hladu borova, tu je ponuda iz Gava Waterman Milna Resorta na Braču: 1 noćenje za 2 osobe i dijete do 12 godina uz all inclusive uslugu, već od 224 eura. Resort se nalazi u uvali Osibova kraj Milne, ima više vrsta soba (od standardnih do bungalova), a u cijenu su uključeni obroci, pića, sladoled, grickalice, korištenje 3 bazena, sportski tereni, fitness, mini golf, luk i strijela, parna kupelj, animacije i ležaljke na plaži.