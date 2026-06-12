Galerija 0 0 0 0 Posljednjih godina sve je više ljudi koji ozbiljno razmišljaju o tome da zamijene klasičan dom za nešto sasvim drugačije - brod. Društvene mreže prepune su fotografija ljudi koji rade na laptopu s palube, bude se uz zvuk valova i svaki tjedan mijenjaju pogled kroz prozor. Ono što je nekad bilo rezervirano za umirovljenike ili avanturiste danas postaje životni stil digitalnih nomada, mladih parova, pa čak i obitelji s djecom.

Na prvi pogled računica djeluje privlačno. Umjesto da desetljećima otplaćujete kredit ili svaki mjesec izdvajate stotine eura za najam, živite na brodu koji vam je istovremeno dom i prijevozno sredstvo. Mnogi zbog toga pretpostavljaju da je život na jedrilici automatski i jeftiniji.

No je li zaista tako? Odgovor nije jednostavan. Kao i kod života na kopnu, mnogo toga ovisi o lokaciji, životnim navikama, vrijednosti broda te načinu na koji ga koristite. Dok neki na moru uspiju živjeti povoljnije nego u stanu, drugi brzo otkriju da brod zna biti jednako skup, a ponekad i skuplji od klasične nekretnine.

Brod nema stanarinu, ali ima svoje račune

„Ljudi često imaju dojam da je život na jedrilici puno jeftiniji jer nemaš stanarinu ili kredit za stan, ali zaboravljaju da brod ima hrpu svojih troškova“, kaže Marija Mimica Špoljar, hostesa na jedrilicama koja već godinama provodi velik dio života na moru.

Za razliku od stana ili kuće, brod je neprestano izložen soli, suncu, vjetru i vlazi. Motor zahtijeva redovite servise, jedra se troše, konopi se mijenjaju, elektronika zastarijeva, a trup broda potrebno je svake godine zaštititi posebnim premazima. Tu su i osiguranje, sigurnosna oprema te neizbježni neplanirani kvarovi.

„Po meni najveća ušteda dolazi ako već imaš brod koji je otplaćen. Tada ti vez u marini na neki način postane zamjena za stanarinu. Ali ono što mnogi ne vide su održavanje, servisi, osiguranje, antivegetativni premaz, motor, jedra, konopi i elektronika. Brod jednostavno stalno traži pažnju i ulaganja“, objašnjava. Nije slučajno da među nautičarima kruži stara šala kako će brod uvijek pronaći novi način da potroši vaš novac.

Hrvatska nije isto što i Grčka ili Turska

Kada se govori o troškovima života na jedrilici, lokacija igra gotovo jednako važnu ulogu kao i sam brod. Hrvatska je jedna od najpoželjnijih nautičkih destinacija u Europi, ali i jedna od skupljih kada je riječ o dugoročnom vezu. U mnogim marinama godišnji vez za jedrilicu od 10 do 12 metara može stajati između pet i osam tisuća eura, a u najatraktivnijim lokacijama i više od toga.

S druge strane, Grčka već godinama privlači ljude koji žele dugoročno živjeti na brodu. Mnoge manje luke i gradski vezovi osjetno su povoljniji nego na Jadranu, a troškovi svakodnevnog života također su nešto niži.

Još zanimljiviji primjer je Turska. U mjestima poput Marmarisa, Bodruma ili Fethiyea moguće je pronaći marine koje su povoljnije od hrvatskih, dok su cijene hrane, restorana, servisa i raznih usluga često znatno niže nego u državama Europske unije. Upravo zato nije rijetkost da europski jedriličari zimu provode na turskoj obali.

Kada se svi troškovi stave na papir, vlasnik prosječne jedrilice od desetak metara može godišnje izdvojiti između pet i petnaest tisuća eura za vez, održavanje, osiguranje i servise. To u praksi znači između 400 i 1200 eura mjesečno, ovisno o državi i načinu života. Zanimljivo je da su to iznosi koji su često vrlo blizu troškovima života u stanu na obali. Drugim riječima, život na jedrilici nije nužno financijski bijeg od skupih nekretnina, nego prije svega drugačiji način raspoređivanja troškova.

Ljudi ne biraju brod zbog novca, nego zbog slobode

Ono što mnogi vlasnici brodova ističu kao najveću prednost nema veze s financijama. Život na jedrilici prirodno potiče minimalizam. Na brodu nema prostora za gomilanje odjeće, namještaja i stvari koje rijetko koristimo. Sve što imate mora imati svoju svrhu.

„Hrana nije ništa skuplja nego u stanu jer većina ljudi normalno kuha na brodu. Ono što se najviše promijeni jest činjenica da nemaš prostora za gomilanje stvari pa često živiš jednostavnije“, kaže Marija. Upravo zbog toga mnogi ljudi koji žive na brodovima s vremenom troše manje na stvari koje su im nekad bile važne. Manje kupuju, manje skladište i više vremena provode vani, na moru ili u prirodi.

„Većina ljudi koje sam upoznala da žive na brodu nije to odabrala zato što je jeftinije. Odabrali su ga zato što vole more, slobodu i činjenicu da im se dvorište promijeni svaki put kad dignu sidro“, zaključuje.

Možda upravo u toj rečenici leži odgovor na pitanje zašto sve više ljudi mijenja ključeve stana za konope i sidro. Nije stvar u tome da je život na moru nužno jeftiniji. Stvar je u tome da nudi nešto što mnogima danas nedostaje - osjećaj slobode da svoj dom odvedu kamo god požele.

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