Kuhani u tekućini dok ne postanu svilenkasto meki, pa zgnječeni i zapečeni s aromatičnim biljem – ovi zdrobljeni krumpiri nemaju mane. Pečenje u jabučnom soku i vinu daje krumpiru nježnu slatkoću i sočnost iznutra, a pečenje s maslacem i biljem savršenu koricu i aromu.

Ovaj krumpir idealan je prilog za svečane ručkove, blagdane, obiteljska okupljanja ili kad god poželite nešto posebno, a ipak jednostavno. I da, ovaj bi vam se prilog mogao toliko svidjeti da je možda najbolje da odmah udvostručite količine.

Zdrobljeni krumpiri s maslacem i kaduljom - sastojci: 450 g manjih krumpira za pečenje

480 ml prirodnog soka od jabuke

240 ml pilećeg temeljca ili suhog bijelog vina

sol

crni papar

2-3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

120 g maslaca

50 g ribanog parmezana

1 šaka svježih listova kadulje

2 žlice svježih listića majčine dušice

1 čajna žličica češnjaka u prahu Zdrobljeni krumpiri s maslacem i kaduljom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Posložite krumpir u vatrostalnu posudu s poklopcem. Prelijte jabučnim sokom i vinom ili temeljcem. Pokrijte i pecite 45 minuta, dok krumpir ne omekša. Pojačajte pećnicu na 220 stupnjeva. Izvadite krumpir i prebacite ga na lim za pečenje. Stražnjom stranom vilice ili gnječilicom za krumpir zdrobite svaki krumpir. Pokapajte maslinovim uljem. Na krumpir rasporedite kriške maslaca. Pospite svaki parmezanom, češnjakom u prahu, a zatim dodajte kadulju i majčinu dušicu. Pecite dok krumpir ne postane hrskav, 20-25 minuta. Žlicom rasporedite otopljeni maslac i kadulju po krumpiru. Začinite solju i paprom. Poslužite odmah.

