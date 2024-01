Paella je španjolski specijalitet od riže, plodova mora, mesa i povrća koji se obavezno začinjava nitima šafrana, a koja jelu daju lijepu žutu boju. Ovo jelo potječe iz Valencije, a dobilo je ime prema posebnoj vrsti široke i plitke tave u kojoj se priprema.



Paella se tradicionalno sprema na jakoj vatri, a ono što inače pokušavamo izbjeći kod termičke obrade riže – lijepljenje za dno – ovdje je dobrodošla pojava. Svaka dobra paella ima socarrat odnosno hrskavi sloj riže koji se zapekao za dno tave.



Da biste napravili dobru paellu potrebna vam je španjolska riža kratkog zrna koja može upiti dosta tekućine bez da previše omekša.

Veganski recept za paellu

Odabrati možete sve od riže bomba do calasparra, a ako nemate drugog izbora poslužiti se možete i arboriom koju Talijani koriste za rižoto .



Recept za paellu varira ovisno od kućanstva do kućanstva. Neki u nju stavljaju meso - sve od zečetine do piletine uz nezaobilaznu španjolsku začinjenu kobasicu chorizo do morskih plodova poput rakova i školjki.



Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla, i dalje možete uživati u jelu nadahnutim paellom koja će biti napravljena na bazi povrća. Ovaj recept za vegansku paellu je upravo za vas.

Sastojci za paellu:

1 l povrtnog temeljca

300 g riže za paellu

150 g graška

4-5 češnja češnjaka

1 luk

1 crvena paprika

1 velika rajčica

1 čajna žličica niti šafrana

1 čajna žličica sušenog timijana

1 čajna žličica dimljene paprike u prahu

½ čajne žličice slatke paprike u prahu

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

limun za posluživanje

svježi peršin za posluživanje

Priprema paelle:

Paprike očistite i narežite na duge trakice. Luk i rajčicu narežite na kockice, a usitnite na manje komade i očišćeni češnjak. Povrtni temeljac prebacite u lončić i kratko zagrijte na štednjaku zajedno s nitima šafrana. Ugrijani temeljac stavite sa strane. U tavi za paellu ili sličnoj širokoj tavi od inoksa zagrijte malo ulja, pa na njemu prepirjajte luk i papriku. Pirjajte par minuta dok povrće ne omekša. Dodajte češnjak i pirjajte sve zajedno još oko 60 sekundi. Dodajte nasjeckane rajčice, dimljenu i slatku papriku u prahu te timijan. Posolite i poparite. Sve dobro promiješajte. Pirjajte minutu-dvije. Dodajte rižu. Termički je obrađujte oko jedne minute da se lagano tostira, a potom je podlijte pripremljenim temeljcem. Kada dodate temeljac, prestanite miješati. Kad temeljac zavrije, smanjite temperaturu na lagano i kuhajte sve zajedno oko 15 do 20 minuta dok riža ne „popije“ svu tekućinu i ne postane al dente. Pri kraju kuhanja provjerite vilicom je li se riža zalijepila za dno, odnosno je li se stvorio sloj poznat pod imenom socarrat. Vilicom ćete osjetiti je li se stvorila korica, a koju će pratiti ugodna orašasta aroma. Ako osjetite da riža gori, odmah je uklonite s vatre. Na kraju kuhanja dodajte odleđeni grašak na vrh paelle i pokrijte sve zajedno aluminijskom folijom oko 5 do 8 minuta. Para iz riže termički će obraditi grašak. Upotrijebiti možete i povrće po želji poput mahuna, šparoga ili čak brokule nasjeckane na manje cvjetove. Poslužite paellu s kriškama svježeg limuna i peršina. Dobar tek!

