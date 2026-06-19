Kremasti umak od pečenih tikvica, tahinija i limuna idealan je za ljetna druženja. Ovaj aromatičan dip malo će vas možda podsjetiti na humus, ali je još lakši i svježiji.

Poslužite ga uz pita kruh, svježe povrće i meso s roštilja ili kao namaz za sendviče i tortilje. Da, jednako dobro funkcionira kao umak, namaz ili prilog, a priprema se krajnje jednostavno i gotov je za samo pola sata.

Može se koristiti kao umak, namaz ili prilog.

Umak od pečenih tikvica - sastojci: 450 g tikvica, narezanih na komade (oko 3 manje ili 2 srednje tikvice)

3 do 4 češnja češnjaka

1 čajna žličica soli

1 čajna žličica luka u prahu

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

30 g svježeg kopra, sitno nasjeckanog, plus malo za posluživanje

2 žlice tahinija, plus malo za dekoraciju

1 limun (naribana korica i sok) Umak od pečenih tikvica - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjava. U većoj zdjeli pomiješajte narezane tikvice i cijele češnjeve češnjaka sa soli, lukom u prahu, kuminom i maslinovim uljem. Rasporedite povrće u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Pecite 15 do 20 minuta, dok tikvice ne omekšaju i lagano ne porumene na rubovima. Dok su tikvice još tople, prebacite ih u multipraktik ili blender. Dodajte kopar, tahini, limunovu koricu i sok. Miksajte nekoliko minuta dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Po potrebi kušajte i dodatno začinite. Prebacite dip u zdjelicu za posluživanje. Po želji ga ukrasite s malo tahinija, svježeg kopra, nekoliko kapi maslinovog ulja, sezamovim sjemenkama ili začinskom mješavinom za'atar.

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