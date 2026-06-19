Kremasti umak od pečenih tikvica, tahinija i limuna idealan je za ljetna druženja. Ovaj aromatičan dip malo će vas možda podsjetiti na humus, ali je još lakši i svježiji.
Poslužite ga uz pita kruh, svježe povrće i meso s roštilja ili kao namaz za sendviče i tortilje. Da, jednako dobro funkcionira kao umak, namaz ili prilog, a priprema se krajnje jednostavno i gotov je za samo pola sata.
Može se koristiti kao umak, namaz ili prilog.
Umak od pečenih tikvica - sastojci:
- 450 g tikvica, narezanih na komade (oko 3 manje ili 2 srednje tikvice)
- 3 do 4 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica soli
- 1 čajna žličica luka u prahu
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 30 g svježeg kopra, sitno nasjeckanog, plus malo za posluživanje
- 2 žlice tahinija, plus malo za dekoraciju
- 1 limun (naribana korica i sok)
Umak od pečenih tikvica - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjava. U većoj zdjeli pomiješajte narezane tikvice i cijele češnjeve češnjaka sa soli, lukom u prahu, kuminom i maslinovim uljem. Rasporedite povrće u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za pečenje.
- Pecite 15 do 20 minuta, dok tikvice ne omekšaju i lagano ne porumene na rubovima.
- Dok su tikvice još tople, prebacite ih u multipraktik ili blender. Dodajte kopar, tahini, limunovu koricu i sok.
- Miksajte nekoliko minuta dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Po potrebi kušajte i dodatno začinite.
- Prebacite dip u zdjelicu za posluživanje. Po želji ga ukrasite s malo tahinija, svježeg kopra, nekoliko kapi maslinovog ulja, sezamovim sjemenkama ili začinskom mješavinom za'atar.
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