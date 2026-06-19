Galerija 6 6 6 6 Svaka čast čipsu i štapićima, ali uz pivo i utakmice dobro dođe i nešto konkretnije. To ne znaći da se trebate ubiti od posla – i uz malo truda možete zabiti gol u kuhinji. U nastavku su neke od naših omiljenih ideja za navijačke “grickalice”.

Fantastični sendviči - ili tortilje

Pulled pork ili vučena svinjetina, američki je klasik koji ime duguje sočnom mesu koje se vilicom lako razdvaja na rezance koji se potom jedu u pecivu, tortiljama ili uz omiljenu salatu. Ovdje potražite recept.

Okusi Meksika

Taco je tradicionalno meksičko jelo koje se sastoji od kukuruzne ili pšenične tortilje nadjevene mesom, grahom, povrćem i sirom. Servira se, pak, sa svježim listićima korijandera, salsom, nasjeckanim lukom i svježe iscijeđenim sokom limete – a okus je božanstven. Ovdje pronađite recept

Smash burger taco (Foto: Midjourney)

Prefina rebarca

Svinjska rebarca koja će nakon samo 5 koraka pripreme izgledati kao najsavršenije jelo na svijetu san su svakog gurmana, a mi vam donosimo recept kako biste ga isprobali za sljedeću utakmicu.

Sočna rebarca (Foto: Getty Images)

Pileća krilca

Ljepljiva, sočna, mekana i aromatična pileća krilca još su jedan od razloga zbog kojih se nikad nećemo zasititi piletine, a najbolje pašu uz hladno pivo – i dobro društco. Ovdje kliknite za recept.

Omiljeni namaz

Humus ili namaz (pašteta) od slanutka dragocjen je “rekvizit” na stolu kada vam u goste dolaze vegani ili vegetarijanci, ali vole ga i mesoljupci. Namažite ga na tostirani kruh, pizza-kruščiće, lepinje ili ga poslužite uz tortilja-čips i mrkvu narezanu na štapiće. Ovdje potražite recept.

Humus se radi s tahini pastom (Foto: Getty Images)

Natovareni krumpirići

Loaded fries spajaju pomfrit s raznim dodacima – najčešće sirom, slaninom i raznim umacima na bazi kečapa ili majoneze. Takvi “natovareni”, ili “bogato nadjeveni“ krumpirići popularni su u američkoj kuhinji i često se poslužuju kao predjelo ili jelo za dijeljenje u pubovima i restoranima – a nisu niti nama nepoznati. Ovdje kliknite za recept

Loaded fries (Foto: Midjourney)

Piadine

Piadina je talijanski tanki kruh savršen za sendviče, a jednostavno ćete ga napraviti i sami od samo nekoliko osnovnih sastojaka. Napunite ga umacima i omiljenim dodacima, poput francuske salate ili pečenim mesom. Piadine su dušu dale za slučajeve kada vam se ne da puno kuhati, alli da ipak ne ispadne da se uopće niste potrudili. Evo i recepta.

Piadina (Foto: Shutterstock)

Mazalice

Mazalice – ili mljeveno meso zapečeno na kruhu – specijalitet je roštiljarnica, ali i popularan zalogaj na kućnim druženjima. Mazalice ne traže puno truda, fine su i ako imate dobru ekipu, za sreću dovoljne. Ovdje kliknite za recept.

Mazalice (Foto: Midjourney)

Tikvice za grickanje

Pečene tikvice iz pećnice, ekstra hrskave i ekstra aromatične zahvaljujući krušnim mrvicama i parmezanu, zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti pune tri minute, a peku se 12 minuta. Znamo da je povrće, ali dajte im priliku – prefine su. Ovdje je i recept.

Proteinski čips

Jeste li znali da hrskavi i slani proteinski čips, primjerice, možete napraviti kod kuće? I to od samo četiri sastojka: kuhanog slanutka, sira, maslinova ulja i nešto soli. Morate li spojiti obrok nakon teretane i druženje uz utakmicu, ovaj čips je super ideja. A može i bez teretane. Ovdje je recept.

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