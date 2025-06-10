Korištenje kuhanog slanutka ili graha iz konzerve sjajna je prečica kada želimo brzinski skuhati ručak ili večeru i nemamo vremena za višesatno namakanje suhih zrna. U receptima će obično pisati kako je važno da mahunarke iz konzerve isperemo pod mlazom vode, ocijedimo, a tek onda dodamo u jelo. Industrijski proizvedene konzervirane mahunarke čuvaju se u vlastitoj tekućini od kuhanja poznatoj i po nazivu aquafaba .



Aquafabu nemojte bacati u smeće ili odvod od sudopera. Ovoj tekućini su u posljednjih deset godina pronađene razne namjene – iskoristiti se može kao zamjena za tučene bjelanjke u kolačima i moussovima, može biti vezivna smjesa za pripremu veganskih burgera ili poslužiti kao emulgator za pripremu majoneze bez dodatka jaja.

Neke konzerve graha su jako slane pa je dobro isprati tu sol prije daljnjeg korištenja (Foto: Shutterstock)

Ova želatinozna tekućina dobra je ideja i kada želite zgusnuti juhu, variva i gulaše ili djelomično nadomjestiti temeljac u jelu na žlicu.



Dva su glavna razloga zašto se u receptima preporučuje ispiranje graha iz konzerve prije stavljanja u jelo. Dobar dio proizvoda na tržištu sadrži veliku količinu soli pa se ista preporučuje odstraniti ispiranjem prije nego što se stavi u jelo. Ako na raspolaganju imate konzervu graha s niskim udjelom natrija, onda to nije nikakav problem.

Ispirete li grah ili slanutak iz konzerve prije nego što ih upotrijebite u jelu? Uvijek isperem

Baš nikada

Zavisi o tome za što koristim grah Uvijek isperem

Baš nikada

Zavisi o tome za što koristim grah glasova:

Valja imati u vidu da neisprani grah ima sluzavu teksturu (i katkad metalni okus) koji se neće složiti sa svakim jelom – npr. u salati, vegetarijanskom burgeru ili hrskavom popečku.

Kada pripremamo jela u kojima je važno pripaziti na količinu vlažnosti, određenu mahunarku najbolje bi bilo dobro ocijediti od aquafabe – aquafabu spremiti za neki drugi obrok, a ostatak isprati, posušiti pa tek onda dodati željenom jelu.

Treći i rjeđi razlog za ispiranje graha su vjetrovi - neki ljudi su primijetili da ispiranje graha iz konzerve smanjuje stvaranje plinova .

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