Galerija 1 1 1 1 Na većini utrka trkači se dočekuju voćem i vodom, ali ne i u Trevisu. Grad u talijanskoj regiji Veneto, koji mnogi smatraju rodnim mjestom tiramisua, ove će jeseni ugostiti događaj koji spaja dvije stvari koje se rijetko nalaze u istoj rečenici - trčanje i kolače. Dana 11. listopada 2026. održat će se prvo izdanje Tiramisu Runa, utrke duge 10,1 kilometar koja završava upravo onako kako biste očekivali u gradu opsjednutom svojim najpoznatijim slatkim izumom. Ruta prolazi kroz povijesnu jezgru Trevisa, slikovitog grada koji zbog mreže kanala i mostova često nazivaju i Malom Venecijom. Start i cilj nalaze se uz stare gradske zidine, a sudionici će tijekom utrke prolaziti pokraj renesansnih trgova, kamenih palača i mirnih vodenih tokova.

No utrka je tek dio priče. Istog vikenda Treviso postaje svjetska prijestolnica tiramisua zahvaljujući Tiramisu World Cupu, međunarodnom natjecanju na kojem se ljubitelji i majstori ovog slavnog deserta okupljaju kako bi pokazali svoju verziju recepta. Glavni gradski trg Piazza dei Signori zamirisat će na kavu i kakao te se pretvoriti u pozornicu za degustacije, radionice i natjecanja.

Upravo zato Tiramisu Run nije zamišljen kao utrka za lovce na rekorde. Organizatori ga opisuju kao opušten događaj otvoren svima starijima od 16 godina, uključujući rekreativce i šetače. Ideja je doživjeti grad na drukčiji način i pritom se zasladiti. Kotizacija je 18 eura do 30. kolovoza, potom 22 eura do 8. listopada. Prijave su otvorene do 8. listopada, ili dok se mjesta ne popune.

Gdje je nastao tiramisu?

Treviso već desetljećima njeguje priču o tome da je upravo ovdje nastao tiramisu. Iako se povjesničari gastronomije još uvijek spore oko njegova točnog podrijetla, većina tragova vodi upravo u ovaj grad na sjeveru Italije, gdje je desert tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća stekao popularnost i počeo osvajati svijet.

Podigni me ili razvedri me, doslovan je prijevod omiljenog talijanskog deserta koji uveseljava i podiže raspoloženje slasnim spojem kave, piškota i jaja. Kada je i kako tiramisu točno nastao, nitko ne zna sa sigurnošću. Talijanski pisac Giovanni Comisso u svojim memoarima je pisao o slatkom remek-djelu koje je pripremala njegova baka Giuseppina. Ona je tiramisu jela za hladnih, zimskih večeri - je li to bilo zato da spriječi rizik od salmnonele koja ljeti vreba iz sirovih jaja ne znamo, a vli vjerujemo da je uživala.

U središtu Trevisa, u staroj gostionici na mjestu današnjeg restorana Le Beccherie, davnih se dana uživalo u slavnoj poslastici. Restoran Le Beccherie na svojim stranicama navodi kako je 1950-ih vlasnica Alba Campeol tijekom trudnoće energiju vraćala svekrvinim zasitnim doručkom od zabaglionea (krema od jaja i slatkog vina) te kavom. Mješavinu vina i kave za doručak nikome ne preporučujemo, ali navodno je po Albu sve pošlo dobro. Nakon poroda, kada se vratila u kuhinju restorana, Alba Campeol je napravila desert nadahnut upravo tim jelom. Zajedno s tadašnjim slastičarom restorana počela je eksperimentirati s kombinacijama sastojaka.

Postoji i teorija kako slavni kolač od jaja, šećera, piškota, mascarponea, kave i kakaa ima i svoju nestašnu stranu. Prema njoj je tiramisu osmislila domišljata vlasnica jedne kuće užitaka u središtu Trevisa i nudila ga muškarcima kao afrodizijak. Što je istina, možemo samo nagađati...

Kažu da je ovo najbolja pizzeria u Velikoj Gorici, ali nas nije oduševila +3