Galerija 1 1 1 1 Umjetnost snalaženja s onim što imate na raspolaganju Talijani zovu l’arte dell’arrangiarsi, a zahvaljujući takvom pristupu kuhanju na Čizmi stoljećima nastaju neodoljivo jednostavna jela. Skromni sastojci udružuju se u kuhinju koja se naziva cucina povera, odnosno 'siromašna kuhinja'. No cucina povera itekako je bogata okusima i mirisima. Njezina jela duša su talijanske gastronomije koja uključuje sastojke kao što su jeftina (ali svježa) riba i meso, povrće iz vrta, kruh, grah, riža, tjestenina, leća… S takvim pristupom kuhanju ostataka hrane gotovo da nema jer se od njih kuhaju slasna nova jela.
Nitko ne zna kako je i kada točno nastala siromašna kuhinja, ali poznavatelji povijesti i gastronomije kažu da korijeni vode do sredine 19. stoljeća kada je fizičkim radnicima trebala jeftina i zasitna hrana koja će im dati dovoljno snage za cijeli dan. Neka od najpopularnijih talijanskih jela nastala su od siromašne kuhinje. Jela poput panzanelle i ribollite nastala su iz potrebe da se iskoristi stari kruh. Tjestenina stoji iza klasika kao što su cacio e pepe, puttanesca i carbonara.
Talijanski način pretvaranja skromnih sastojaka u nezaboravna jela strast je Giulije Scarpaleggie, kuharice i spisateljice koja uživa u čuvanju tradicije talijanske gastronomije.
"Cucina povera način je na koji kuhamo u mojoj obitelji otkad znam za sebe", kaže Giulia, koja je puno toga što zna o kuhanju naučila od svoje bake. A jedna od namirnica koja je imala važno mjesto u njihovoj kuhinji bio je domaći kruh koji se čuvao u platnenoj vrećici. Kada bi izgubio svoju svježinu, stari kruh poslužio bi kao inspiracija za brojna jela koja Giulia i danas priprema s užitkom.
Pasta e patate, jelo koje spaja tjesteninu i krumpir sa sirom, također je jedno od onih koje je dobro zabilježiti kada vam treba nešto zasitno i fino na žlicu. Sir, ali i kora Parmigiana Reggiana duša su tog jela. Kada se kora narezana na kockice prokuha, postaje meka i ukusna te juhi daje intenzivan okus. Diljem Italije postoje mnoge verzije paste e patate s različitim sastojcima i metodama kuhanja, a Giulijin recept počinje kuhanjem luka, celera i češnjaka. Zatim se dodaju krumpir, panceta, rajčica i kora sira. Jelo se kuha dok krumpir ne postane dovoljno mekan da se kuhačom lako zgnječi o rub lonca.
Na pitanje kako početnici u kuhinji mogu jesti prema načelima štedljive kuhinje, odgovor je – znatiželja i strast prema kuhanju. Zahvaljujući kuharima koji nesebično dijele svoje recepte i tehnike u kuharicama, na blogovima i videokanalima lako je doći do novog znanja. Metode kiseljenja, sušenja i soljenja sezonskih namirnica velika su pomoć za štedljivo kuhanje, ali i načini da omiljena jela sačuvate tijekom cijele godine.
Volite li tikvice? Zašto ih ne biste narezali na ploške i sačuvali u staklenkama s mediteranskim začinima. U vrijeme kad cijene mesa divljaju, pružite šansu kostima za temeljce i jeftinijim komadima mesa - možda ih je potrebno duže kuhati ili peći, ali napravite veće količine i stavite ih na led. Prema načelu "ništa se ne baca" i od iznutrica je lako pripremiti specijalitete. Ostaci povrća dobivaju novu šansu u temeljcima, a kora kvalitetnog sira pružit će dodatni okus jelima. Višak riže od rižota pretvara se u pržene loptice (arancini), a pire u krokete.
Kompoti i umaci spas su za prezrelo voće – ali i povrće poput rajčica. Obilje začinskog bilja, poput bosiljka koji je iznimno popularan u talijanskoj kuhinji, lako je uzgojiti na balkonu pa iskoristiti za prefine umake poput pesta.
Cucina povera ne samo da štedi novac nego je i nježnija prema planetu, u skladu s održivim načinom života, pa zašto se (ako već nismo) ne bismo vratili korijenima koji su nam dobro poznati i iz hrvatske gastronomske tradicije.
Giulijin recept za tjesteninu s krumpirom:
- 1 glavica luka
- 1 stabljika celera
- 1 režanj češnjaka
- 550 g krumpira
- 60 g pancete
- 1 l vruće vode, lagano posoljene
- 4 rajčice
- 1 kora kvalitetnog sira (Parmigiano Reggiano)
- 225 g kratke tjestenine
- 45 g sira Parmigiano Reggiano
- 140 g sira provolone
- 60 ml maslinova ulja, plus još za podlijevanje
- sol, papar
Priprema tjestenine s krumpirom:
- Ulijte maslinovo ulje u veliki lonac. Dodajte sitno sjeckani luk, celer i češnjak pa posolite i pržite oko 10 minuta.
- Dodajte krumpir narezan na kockice i sjeckanu pancetu, promiješajte i kuhajte oko 5 minuta pa ulijte 500 ml vode da prekrijete krumpir, dodajte sjeckane rajčice i koru sira (oko 5 x 2 cm) kojoj ste lagano sastrugali vanjsku stranu. Kuhajte oko 25 minuta, povremeno miješajući sve dok krumpir ne omekša toliko da ga možete lagano zgnječiti uz stijenke lonca drvenom kuhačom.
- Ulijte preostalu vodu, dodajte tjesteninu i dobro promiješajte. Zakuhajte i kuhajte dok se juha ne zgusne i tjestenina bude al dente (oko 10 minuta).
- Maknite lonac s vatre, dodajte naribani Parmigiano Reggiano i provolone koji ste prethodno narezali na kockice pa energično miješajte da se otope. Kušajte i dodatno začinite solju i paprom.
- Juhu podijelite u tanjure, prelijte maslinovim uljem, pospite paprom i poslužite. Koru sira možete narezati na male komadiće i dodati u tanjure. Ostaci juhe mogu stajati u hladnjaku do dva dana.