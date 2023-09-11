Galerija 1 1 1 1 Umjetnost snalaženja s onim što imate na raspolaganju Talijani zovu l’arte dell’arrangiarsi, a zahvaljujući takvom pristupu kuhanju na Čizmi stoljećima nastaju neodoljivo jednostavna jela. Skromni sastojci udružuju se u kuhinju koja se naziva cucina povera, odnosno 'siromašna kuhinja'. No cucina povera itekako je bogata okusima i mirisima. Njezina jela duša su talijanske gastronomije koja uključuje sastojke kao što su jeftina (ali svježa) riba i meso, povrće iz vrta, kruh, grah, riža, tjestenina, leća… S takvim pristupom kuhanju ostataka hrane gotovo da nema jer se od njih kuhaju slasna nova jela.

Nitko ne zna kako je i kada točno nastala siromašna kuhinja, ali poznavatelji povijesti i gastronomije kažu da korijeni vode do sredine 19. stoljeća kada je fizičkim radnicima trebala jeftina i zasitna hrana koja će im dati dovoljno snage za cijeli dan. Neka od najpopularnijih talijanskih jela nastala su od siromašne kuhinje. Jela poput panzanelle i ribollite nastala su iz potrebe da se iskoristi stari kruh. Tjestenina stoji iza klasika kao što su cacio e pepe , puttanesca i carbonara.

Talijanski način pretvaranja skromnih sastojaka u nezaboravna jela strast je Giulije Scarpaleggie, kuharice i spisateljice koja uživa u čuvanju tradicije talijanske gastronomije.

"Cucina povera način je na koji kuhamo u mojoj obitelji otkad znam za sebe", kaže Giulia, koja je puno toga što zna o kuhanju naučila od svoje bake. A jedna od namirnica koja je imala važno mjesto u njihovoj kuhinji bio je domaći kruh koji se čuvao u platnenoj vrećici. Kada bi izgubio svoju svježinu, stari kruh poslužio bi kao inspiracija za brojna jela koja Giulia i danas priprema s užitkom.

Pasta e patate, jelo koje spaja tjesteninu i krumpir sa sirom, također je jedno od onih koje je dobro zabilježiti kada vam treba nešto zasitno i fino na žlicu. Sir, ali i kora Parmigiana Reggiana duša su tog jela. Kada se kora narezana na kockice prokuha, postaje meka i ukusna te juhi daje intenzivan okus. Diljem Italije postoje mnoge verzije paste e patate s različitim sastojcima i metodama kuhanja, a Giulijin recept počinje kuhanjem luka, celera i češnjaka. Zatim se dodaju krumpir, panceta, rajčica i kora sira. Jelo se kuha dok krumpir ne postane dovoljno mekan da se kuhačom lako zgnječi o rub lonca.

Na pitanje kako početnici u kuhinji mogu jesti prema načelima štedljive kuhinje, odgovor je – znatiželja i strast prema kuhanju. Zahvaljujući kuharima koji nesebično dijele svoje recepte i tehnike u kuharicama, na blogovima i videokanalima lako je doći do novog znanja. Metode kiseljenja, sušenja i soljenja sezonskih namirnica velika su pomoć za štedljivo kuhanje, ali i načini da omiljena jela sačuvate tijekom cijele godine.

Volite li tikvice? Zašto ih ne biste narezali na ploške i sačuvali u staklenkama s mediteranskim začinima. U vrijeme kad cijene mesa divljaju, pružite šansu kostima za temeljce i jeftinijim komadima mesa - možda ih je potrebno duže kuhati ili peći, ali napravite veće količine i stavite ih na led. Prema načelu "ništa se ne baca" i od iznutrica je lako pripremiti specijalitete. Ostaci povrća dobivaju novu šansu u temeljcima, a kora kvalitetnog sira pružit će dodatni okus jelima. Višak riže od rižota pretvara se u pržene loptice (arancini), a pire u krokete.

Kompoti i umaci spas su za prezrelo voće – ali i povrće poput rajčica. Obilje začinskog bilja, poput bosiljka koji je iznimno popularan u talijanskoj kuhinji, lako je uzgojiti na balkonu pa iskoristiti za prefine umake poput pesta .

Cucina povera ne samo da štedi novac nego je i nježnija prema planetu, u skladu s održivim načinom života, pa zašto se (ako već nismo) ne bismo vratili korijenima koji su nam dobro poznati i iz hrvatske gastronomske tradicije.

Giulijin recept za tjesteninu s krumpirom:

1 glavica luka

1 stabljika celera

1 režanj češnjaka

550 g krumpira

60 g pancete

1 l vruće vode, lagano posoljene

4 rajčice

1 kora kvalitetnog sira (Parmigiano Reggiano)

225 g kratke tjestenine

45 g sira Parmigiano Reggiano

140 g sira provolone

60 ml maslinova ulja, plus još za podlijevanje

sol, papar

Priprema tjestenine s krumpirom: