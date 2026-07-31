Ako volite klasični pesto od pinjola i bosiljka, mogla bi vam se svidjeti i ova verzija pesta od pistacija i mente. Bogat okus pistacija i intenzivna svježina mente odlično se slažu, a peršin, parmezan i limunov sok pobrinut će se da je pesto savršeno izbalansiran.

Odličan je uz tjesteninu, ribu, piletinu, sendviče ili kao namaz na brusketama, a priprema traje svega desetak minuta. Uživajte!

Pesto od mente i pistacija - sastojci: 130 g očišćenih pistacija (po mogućnosti slanih)

100 g naribanog parmezana

2 češnja češnjaka

60 ml svježe iscijeđenog limunova soka

120 ml maslinova ulja

oko 20 g svježe mente

oko 30 g svježeg peršina

½ čajne žličice soli (ili po ukusu) Pesto od mente i pistacija - priprema: Sve sastojke stavite u multipraktik ili sjeckalicu. Miksajte 3 do 5 minuta, povremeno zaustavite uređaj i lopaticom sastružite smjesu sa stijenki posude kako bi se svi sastojci ravnomjerno usitnili. Nastavite miksati dok ne dobijete glatki i kremasti pesto. Ako želite rjeđu teksturu, dodajte još malo maslinova ulja. Kušajte i po potrebi dodatno posolite, osobito ako koristite neslane pistacije.

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