Ako volite klasični pesto od pinjola i bosiljka, mogla bi vam se svidjeti i ova verzija pesta od pistacija i mente. Bogat okus pistacija i intenzivna svježina mente odlično se slažu, a peršin, parmezan i limunov sok pobrinut će se da je pesto savršeno izbalansiran.
Odličan je uz tjesteninu, ribu, piletinu, sendviče ili kao namaz na brusketama, a priprema traje svega desetak minuta. Uživajte!
Pesto od mente i pistacija - sastojci:
- 130 g očišćenih pistacija (po mogućnosti slanih)
- 100 g naribanog parmezana
- 2 češnja češnjaka
- 60 ml svježe iscijeđenog limunova soka
- 120 ml maslinova ulja
- oko 20 g svježe mente
- oko 30 g svježeg peršina
- ½ čajne žličice soli (ili po ukusu)
Pesto od mente i pistacija - priprema:
- Sve sastojke stavite u multipraktik ili sjeckalicu.
- Miksajte 3 do 5 minuta, povremeno zaustavite uređaj i lopaticom sastružite smjesu sa stijenki posude kako bi se svi sastojci ravnomjerno usitnili.
- Nastavite miksati dok ne dobijete glatki i kremasti pesto. Ako želite rjeđu teksturu, dodajte još malo maslinova ulja.
- Kušajte i po potrebi dodatno posolite, osobito ako koristite neslane pistacije.
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