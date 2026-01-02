Sokolatopita je čokoladni kolač natopljen sirupom koji Grci obožavaju. Okus čokolade izuzetno je intenzivan jer se kolač priprema s kakaom, zatim se natapa kakaovim sirupom, a na kraju se poslužuje uz bogati čokoladni ganache.
Sokolatopita - sastojci:
Za sirup:
- 200 g šećera
- 250 ml vode
- 1 štapić cimeta
- 10 g kakaa u prahu
Kolač:
- 225 g glatkog brašna
- 70 g kakaa u prahu
- 1 žličica praška za pecivo
- 1/2 žličice sode bikarbone
- 1/2 žličice cimeta
- 1/4 žličice soli
- 200 g šećera
- 330 ml mlijeka (sobne temperature)
- 115 g maslaca, otopljenog
- 3 velika jaja (sobne temperature)
- 1 žlica naribane korice naranče (po želji)
- ulje ili maslac za premazivanje kalupa
Za ganache:
- 90 g nasjeckane poluslatke čokolade
- 125 ml slatkog vrhnja
Sokolatopita - priprema:
- U manjem loncu pomiješajte šećer, vodu i štapić cimeta te zakuhajte. Smanjite vatru na srednju i kuhajte dok se šećer potpuno ne otopi. Maknite s vatre, dodajte kakao u prahu i miješajte pjenjačom dok ne nestanu grudice. Ostavite da se ohladi.
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. U srednje velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte sve suhe sastojke i ostavite sa strane. U zdjeli samostojećeg miksera, s nastavkom za miješanje, tucite jaja i šećer oko 5 minuta na srednjoj brzini. Dodajte mlijeko, otopljeni maslac i naribanu koricu naranče. Postupno dodajte suhe sastojke mokrima i miješajte na srednjoj brzini, tek toliko da se sve poveže.
- Premažite dno i stranice kalupa uljem ili maslacem, ulijte smjesu i pecite na srednjoj rešetki pećnice oko 30 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu kolača ne izađe čista.
- Čim izvadite kolač iz pećnice, čačkalicom ili drvenim štapićem izbodite ga po cijeloj površini. Prelijte sirupom i ostavite da se potpuno upije. Ohladite prije posluživanja.
- Stavite nasjeckanu čokoladu u zdjelu otpornu na toplinu. Slatko vrhnje zagrijavajte na srednjoj vatri dok ne počne lagano krčkati i stvarati mjehuriće uz rub lonca. Prelijte vruće vrhnje preko čokolade i ostavite da stoji 2 minute, bez miješanja. Zatim dobro promiješajte pjenjačom ili vilicom dok se čokolada potpuno ne otopi. Poslužite ganache uz kolač, po želji.
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