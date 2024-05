Jeste li znali da je Daruvar najuređeniji mali grad kontinentalne Hrvatske? A znate li zašto se naziva Ždralovim Gradom? Koji je njegov stanovnik među najstarijima u Europi? Po odgovore na ta i brojna druga pitanja krenuli smo u samozatajni grad Bjelovarsko-bilogorske županije i zaključili kako smo učinili dobru stvar.

U usporedbi s nekim drugim, popularnijim odredištima u Hrvatskoj, Daruvar često prođe ispod radara najboljih destinacija za izlet ili odmor, ali, ruku na srce, to ima i svojih prednosti jer možete uživati u mirnom ugođaju koji vlada na gradskim ulicama i u parkovima.

Nekoć je ovaj ljepotan bio glavni grad Republike Iassa, a u vrijeme Rimljana dobro poznato patricijsko lječilište (Aquae Balissae, ili u prijevodu vruća vrela). U doba Turaka Daruvar je pak bio važna strateška točka, a za osnivača grada - grofa Jankovića grad je procvjetao. Na mađarskom Daruvar znači 'ždralov grad', a ime pod kakvim ga danas poznajemo dobio je nakon što je Antun Janković sagradio barokni dvorac i nazvao ga Daruvar.

Svoju privlačnost Daruvar još od davnih vremena duguje geotermalnim vrelima i izvorima vode na tom području koji su privukli prve stanovnike u grad. Zbog vode su se ondje zadržali i Rimljani, gradili svoje ville rusticae, pa i zauzdali korito rijeke Toplice, koja danas protječe kroz središte grada, a uređena šetnica oko nje okuplja šetače, trkače, bicikliste…

Ostavštinu Rimljana odnijela je, ili bolje rečeno – sakrila je voda, a i danas je posve normalno pronaći u dvorištu ili na gradilištu kakav prastari novčić ili neki predmet koji podsjeća na davna vremena. Rimljani su otišli, područje je prekrila močvara, a današnje konture grad je počeo poprimati s Jankovićima, s kojima je niknuo i ponos grada - daruvarski dvorac. Baš kao i Česima, koji su se privučeni činjenicom da će imati na raspolaganju dovoljno zemlje za obrađivanje (bez obveze plaćanja visokih poreza) počeli doseljavati u velikom broju. Iskrčili su šume i isušili močvare te itekako utjecali na to kako Daruvar danas izgleda. Češki ćete često čuti na ulicama grada, što i ne čudi s obzirom na to da je Daruvar administrativno i kulturno središte Čeha u Hrvatskoj.

Daruvar - 4 (Foto: Stipe Boščić)

Smještaj u dvorcu

Dvorac grofa Antuna Jankovića iz 18. stoljeća pronaći ćete u samom središtu grada, gdje predstavlja jednu od najvrjednijih baroknih građevina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Dvorac možete posjetiti, prošetati se njegovim prostorijama i uživati u izložbama, ali i prespavati u njemu po prijateljskim cijenama. Osim velike dvorane za ples i koncerte danas se u dvorcu nalazi Vinski salon, izložba pisanih dokumenata na hrvatskom i mađarskom jeziku, Soba Jankovićevih s portretima i starim namještajem te Soba židovske kulture i tradicije, u kojoj možete doznati nešto više o Davidu Frankfurteru, jednom od najpoznatijih građanina Daruvara. On se upisao u svjetsku povijest po jednom od prvih hitaca protiv nacizma: 1936. godine ušao je u kuću Vilhelma Gustloffa, švicarskog nacista i ubio ga pištoljem. Nakon tog atentata Frankfurter se predao švicarskim vlastima, a Hitlerove odmazde nije bilo kako ne bi došlo do bojkota Olimpijskih igara. Danas Gustloffovo ime u svijetu nose trgovi, škole, muzeji, ulice… Povijesni smještaj osim u dvorcu možete naći i u Depandansi Arcadia, prekrasnoj povijesnoj zgradi, sagrađenoj u 19. stoljeću. Uz depandansu nalazi se restoran Terasa, koji je nekoliko godina zaredom uvršten među 100 najboljih restorana u Hrvatskoj.

Najstariji građanin

Ispred ulaza u dvorac pronaći ćete i dva primjerka listopadnog drveta Ginkgo biloba: ženski i muški, porijeklom iz zapadne Kine. Njih dvoje godinama se druže u dvorskom perivoju koji je nastajao usporedno s gradnjom dvorca. Ta, najstarija vrsta drveća na Zemlji postoji više od 200 milijuna godina, a muško drvo u Daruvaru najveće je i najstarije u Hrvatskoj, kao i drugo najstarije u Europi. Muški primjerak ginka Daruvarčani nazivaju Adam, a ako budete u prilici, dopustite mu da vas fascinira raskošnom krošnjom i opsegom debla većim od sedam metara.

Grof Antun Janković dao je posaditi i prvo drveće u Lječilišnom perivoju Julijevu parku - jednom od najstarijih lječilišnih perivoja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Platana, divlji kesten i primjerci graba oko Daruvarskih toplica još uvijek su ondje i doprinose posebnom ugođaju parka. Lječilišni perivoj rastao je paralelno s izgradnjom kupki, a danas se u njemu nalazi 60 različitih vrsta bilja.

Ondje je i poznata fontana s brončanom skulpturom, Augustinčićevom Kupačicom. Građani je zovu Gola Maja, Tužna Maja ili Crna Afrodita, a postavljena je kao simbol plodnosti žene – u to vrijeme u termalnim vodama žene su liječile neplodnost. Prije nešto više od deset godina Kupačica je ukradena iz parka, ali je nakon toga i nađena, restaurirana i vraćena.

Daruvar - 1 (Foto: Stipe Boščić)

Dani piva

Daruvar je i omiljeno mjesto pivskih, odnosno crafterskih zbivanja u Hrvatskoj. U gradskom centru više od 180 godina kontinuirano se proizvodi pivo koje privlači pivoljupce u Daruvar. Pivovara Daruvar najstarija je hrvatska pivovara, koja se od svog osnutka nalazi na istoj lokaciji i koja u svojem portfelju ima najstariji hrvatski pivski brend - Staročeško pivo. Zahvaljujući mekoj vodi i klimi koja godi uzgoju pivarskog ječma i hmelja, već 1840. godine na imanju grofa Jankovića osnovana je pivovara. Na daruvarsko pivo utjecali su češki doseljenici, koji su svoje znanje iskoristili u proizvodnji, a pivski predstavnik postao je plzenjski tip koji se opisuje kao svjetlo pivo donjeg vrenja.

Pivoljupci u Daruvaru tako mogu uz prethodni dogovor sudjelovati na sljubljivanju piva sa sirevima ili nekim drugim lokalnim namirnicama. I ove godine nastavlja se tradicija održavanja Dana Piva u najljepšem malom gradu kontinentalne Hrvatske - Staročeško Dani Piva održati će se 17. i 18. svibnja na Trgu kralja Tomislava. Na popisu uzbudljivih daruvarskih festivala pronaći ćete i Vinodar (najzabavniji festival vina) koji se ove godine održava od 1. do 9. 6., zatim Rockabilly festival (5. - 6. 7.), kao i biciklističku utrku Gravel Challenge Papuk.

Daruvar - 11 (Foto: Stipe Boščić)

Izlet na Papuk

Grad je smješten podno Papuka, slavonskog brda oko kojeg postoji nekoliko šetnica u kojima ćete uživati u svim godišnjim dobima. Krenete li uzbrdo, trebat će vam nešto malo više od dva sata do Planinarskog doma Petrov vrh. Uspon od planinarskog doma Petrov vrh do vrha lagana je šetnja koja nije zahtjevna niti djeci. Hodajući šumom, slijedite markacije ili dođite do vrha livadom. Put do planinarskog doma kreće iz središta Daruvara: kod željezničkog kolodvora prijeđite prugu i na prvom odvojku skrenite cestom koja vodi kroz naselje Daruvarski Vinogradi.

Na području Zapadnog Papuka pronaći ćete brojne staze koje vode do Vranog kamena, Crnog vrha, kao i Velikog Javornika, a tko želi, može obići i srednjovjekovne gradine: Dobru kuću i Stupčanicu. Posebno je značajno da je upravo na Petrovu vrhu početak i kraj Slavonskog planinarskog puta, najstarije planinarske obilaznice koja je otvorena 1957. godine. Put je dug oko 320 km, a dionica za koju je zadužen PD Petrov vrh proteže se od Novog Zvečeva, preko Crnog vrha, Petrova vrha do Velikog Javornika, gdje prelazi na područje pakračkih planinara.

Što jesti i piti?

U Julijevu parku nalaze se poznate Daruvarske toplice, u sklopu kojih je i restoran Terasa, koji nudi tradicionalna jela poput daruvarske juhe, ali i čeških specijaliteta poput gulaša od divljači s knedlama kuhanima na pari. U Daruvaru možete pojesti i jedan od najboljih bureka u Hrvatskoj. Neki će reći i da je najbolji, ali Faruk Demiri, skromni vlasnik "titule" kralja bureka u zdravljaku Orijent na takve se hvalospjeve samo nasmije. Lokalci koji posjećuju Orijent dolaze na kavu, limunadu i kolač ili burek i jogurt, ali i čašicu razgovora s Farukom, usputnu šalu i dobru vibru čovjeka koji živi svoj posao. Više o Faruku i njegovu bureku možete doznati ovdje.

Krenuti možete i Daruvarskom vinskom cestom, posjetiti lokalne vinare i bolje se upoznati sa sortama tog kraja, a ponesete li koju bocu na put, ne zaboravite ni na izvrsne daruvarske sireve koji će odlično pasati.

