Galerija 0 0 0 0 Nadvožnjak Huangjuewan u Chongqingu u Kini vjerojatno je najsloženiji nadvožnjak na svijetu i pravo je građevinsko i prometno čudo. Smatra se jednim od najizazovnijih nadvožnjaka za navigaciju. A kad smo kod navigacije – što tek sa svojih pet kružnih i paralelnih razina radi digitalnim navigacijskim sustavima – možete zamisliti.

Kina se može pohvaliti s više infrastrukturnih čuda i ostatku svijeta nadrealnih prometnica koje se nalaze visoko u nebu, a nadvožnjak Huangjuewan predvodi to društvo. Huangjuewan povezuje tri glavne brze ceste u Chongqingu, i to složenom petljom s 20 kolničkih traka na spomenutih pet razina.

Iako na prvi pogled djeluje stvarno zapetljano, a pomalo i strašno, divovska petlja ipak izgleda kompliciranije nego što zapravo jest. Jasno je označena, a projektirana je, zajedno s pristupnim cestama, tako da ako i pogriješite izlaz, nakon najviše deset minuta moći ćete se vratiti u željeni smjer. Osim ako to ne ponovite više puta - u tom slučaju možete provesti sate u petlji. Zastrašujuća gomila traka izgrađena je upravo zbog toga da se lakše možete vratiti.

Nadvožnjak Huangjuewan trebao je olakšati promet između zračne luke, grada s osam milijuna stanovnika i brzih prometnica. Zato s njega možete krenuti u osam smjerova, prema tri brze ceste i drugim regionalnim cestama.

Izgradnja ove petlje započela je u rujnu 2009. godine, a Huangjuewan je otvoren za promet 2017. Radovi su trajali više od sedam godina, a planiranje gotovo isto toliko.

Najviša razina ceste visoka je otprilike 12 katova, a ukupna duljina ovoj križanja je - veća od 16 i pol kilometara. A i gužva vjerojatno obara mnoge rekorde.