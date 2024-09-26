Sendvič sa slatkim i sočnim karameliziranim lukom i sirom Gruyère, koji je savršen za otapanje i zato je često osnova fonduea, bio bi odličan i "sirov", ali kada još s vanjske strane kruha namažete maslac i sve skupa prepržite, nastaje rajsko savršenstvo i sočna utjeha, ovisno o tome što vam u tom trenutku treba.

A trenutak može biti doručak, ručak, večera ili sve između njih. Okusi nisu nagomilani – osim sira i luka, i naravno maslaca, tu je tek malo senfa i kiselih krastavaca, a tekstura je zahvaljujući prženom kruhu i rastopljenom siru vrlo zabavna.

Sastojci za tost s karameliziranim lukom i rastopljenim sirom:

3 žlice omekšalog maslaca

1 žlica ekstradjevičanskog maslinova ulja

1 veliki luk, prepolovljen i narezan na tanke ploške

sol

papar

8 kriški kruha od cjelovitih žitarica

senf

220 g sira Gruyère, tanko narezanog

2 kisela krastavca, tanko narezana po dužini

Priprema tosta s karameliziranim lukom i rastopljenim sirom:

U dubokoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte ulje i 1 žlicu maslaca. Dodajte luk, poklopite i kuhajte oko 5 minuta (promiješajte tek jednom ili dvaput za to vrijeme). Onda otklopite i nastavite kuhati, povremeno miješajući, dok luk ne omekša i ne počne se karamelizirati, oko 35 minuta. Dodajte malo vode ili temeljca u po potrebi, kako luk ne bi zagorio. Karamelizirani luk posolite i popaprite. Zagrijte čistu plitku tavu. Kruh premažite s preostale 2 žlice maslaca spojite po dvije kriške, obje maslacem prema unutra (donju ćete na kraju staviti na vrh sendviča). Otvorenu krišku kruha premažite tankim slojem senfa, dodajte luk, sir i kisele krastavce. Uzmite donju krišku kruha, praznu stranu namažite tankim slojem senfa i poklopite sendvič tako da je strana s maslacem okrenuta prema van. Ponovite sa svim sastojcima. Pecite sendviče na laganoj vatri s obje strane dok se kruh lijepo ne isprži (možete ga malo stisnuti lopaticom da bolje prione uz tavu), a sir potpuno ne otopi, oko 10 minuta. Izvadite iz tave, prepolovite i poslužite vruće.



