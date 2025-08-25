Loaded fries spajaju pomfrit s raznim dodacima – najčešće ne dijetnim, nego sirom, slaninom i raznim umacima na bazi kečapa ili majoneze. Takvi “natovareni”, ili “bogato nadjeveni“ krumpirići popularni su u američkoj kuhinji i često se poslužuju kao predjelo ili jelo za dijeljenje u pubovima i restoranima.

Ono što ih čini posebno privlačnima jest beskonačna mogućnost kombinacija – od klasičnih američkih varijanti s cheddarom i slaninom, do egzotičnih verzija s jalapeñom, guacamoleom ili BBQ piletinom.

Idealni su kao grickalica za druženja, osobito zalogaj uz pivo. Iako krumpirići sa slaninom i sirom nisu po preporuci nutricionista, a niti bake ih obično ne preporučuju, ovo jelo je rezervirano za one dane kada vam se jede nešto masno, slano, nezdravo i neodoljivo. 

Natovareni krumpirići - sastojci:

  • 450 g krumpira
  • 100 g gaude
  • 100 g cheddara
  • 2-3 mlada luka
  • 150 g slanine
  • 1 ljuta papričica (jalapeño)

Umak:

  • 120 g majoneze
  • 90 g kečapa
  • 1/2 žličice Worcestershire umaka
  • 1/2 žlice tekućine od kiselih krastavaca
  • 1/2 žličica slatke mljevene paprike
  • 1 prstohvat kajenskog papra

Natovareni krumpirići - priprema:

  1. Sir naribajte. Ljutu papričicu očistite od sjemenki i nasjeckajte. Luk narežite na kolutiće. Slaninu narežite na kockice. U manjoj zdjeli pomiješajte majonezu, kečap, Worcestershire umak, sok od kiselih krastavaca, papriku i kajenski papar. Dobro promiješajte pjenjačom dok se sve ne sjedini.
  2. Zagrijte pećnicu na 220 °C. Krumpir ogulite i narežite za pržene krumpiriće, ili pripremite zamrznute.
  3. Krumpiriće rasporedite na lim obložen papirom za pečenje i pecite pola sata do 40 minuta. Kada je pomfrit hrskav, izvadite ga iz pećnice. Prebacite temperaturu pećnice na gornji grijač na najveću temperaturu.
  4. Po pomfritu ravnomjerno rasporedite naribani sir i komadiće slanine. Vratite u pećnicu na 1–3 minute, dok se sir ne otopi. Izvadite, pospite mladim lukom i jalapeñom. Poslužite odmah, uz umak za pomfrit.

