Loaded fries spajaju pomfrit s raznim dodacima – najčešće ne dijetnim, nego sirom, slaninom i raznim umacima na bazi kečapa ili majoneze. Takvi “natovareni”, ili “bogato nadjeveni“ krumpirići popularni su u američkoj kuhinji i često se poslužuju kao predjelo ili jelo za dijeljenje u pubovima i restoranima.

Ono što ih čini posebno privlačnima jest beskonačna mogućnost kombinacija – od klasičnih američkih varijanti s cheddarom i slaninom, do egzotičnih verzija s jalapeñom, guacamoleom ili BBQ piletinom.

Idealni su kao grickalica za druženja, osobito zalogaj uz pivo. Iako krumpirići sa slaninom i sirom nisu po preporuci nutricionista, a niti bake ih obično ne preporučuju, ovo jelo je rezervirano za one dane kada vam se jede nešto masno, slano, nezdravo i neodoljivo.

Natovareni krumpirići - sastojci: 450 g krumpira

100 g gaude

100 g cheddara

2-3 mlada luka

150 g slanine

1 ljuta papričica (jalapeño) Umak: 120 g majoneze

90 g kečapa

1/2 žličice Worcestershire umaka

1/2 žlice tekućine od kiselih krastavaca

1/2 žličica slatke mljevene paprike

1 prstohvat kajenskog papra Natovareni krumpirići - priprema: Sir naribajte. Ljutu papričicu očistite od sjemenki i nasjeckajte. Luk narežite na kolutiće. Slaninu narežite na kockice. U manjoj zdjeli pomiješajte majonezu, kečap, Worcestershire umak, sok od kiselih krastavaca, papriku i kajenski papar. Dobro promiješajte pjenjačom dok se sve ne sjedini. Zagrijte pećnicu na 220 °C. Krumpir ogulite i narežite za pržene krumpiriće, ili pripremite zamrznute. Krumpiriće rasporedite na lim obložen papirom za pečenje i pecite pola sata do 40 minuta. Kada je pomfrit hrskav, izvadite ga iz pećnice. Prebacite temperaturu pećnice na gornji grijač na najveću temperaturu. Po pomfritu ravnomjerno rasporedite naribani sir i komadiće slanine. Vratite u pećnicu na 1–3 minute, dok se sir ne otopi. Izvadite, pospite mladim lukom i jalapeñom. Poslužite odmah, uz umak za pomfrit.

