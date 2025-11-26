Kad zahadi, bundeva postaje kraljica tanjura, i bojom i okusom, ali i dobrobitima koje ima za zdravlje. Bundeva pruža slast kremastim juhama, odličan je prilog mesu, a nezaobilazna je i u kolačima. No mnogi je najviše vole upravo u slatkim i slanim pitama.

"Bundeve su prava nutritivna riznica koju svakako vrijedi iskoristiti u kuhinji, kako za slana jela, tako i za deserte", piše portal Kreni Zdravo i donosi nam prefini recept za pitu inspiriranu bosanskom kuhinjom. Za tradicionalnu tikvenjaču koriste se domaće kore, ali u nastavku je brži recept koji ne traži toliko vremena i truda.

Pita od bundeve (Foto: Shutterstock)

Pita od bundeve - sastojci: 500 g tikve

Gotove kore za pitu

150 g svježeg sira

2 – 3 jušne žlice kiselog vrhnja

2 jaja

3 jušne žlice otopljenog maslaca

crni papar

sol

2 – 3 jušne žlice griza. Pita od bundeve - priprema: Tikvu grubo naribajte, a potom je ostavite 10 minuta da pusti vodu. Potom, pomiješajte jaja, vrhnje, sol, papar i sir s tikvom, a ako je smjesa rijetka dodajte krušne mrvice koje će upiti tekućinu. Punite kore nadjevom i zarolajte u obliku pužića te položite u okruglu posudu za pečenje. Gornju koru premažite još uljem ili maslacem. Pecite na 200 °C oko 35 minuta dok ne dobije lijepu boju. Prije posluživanja po želji prelijte po piti još malo vrhnja ili mlijeka i vratite na pet minuta u pećnicu.

Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići +1