Od ovog petka u Zagrebu ćete moći uživati u najboljim krafnama u gradu, pizzama, sendvičima i drugim divotama iza kojih stoji poznata ekipa mladih gastro kreativaca. Naime, Proof 33 od sutra otvara svoja vrata u Ilici, a obožavateljima krafni to nije prvi glas. Otkako je Janja Benić, food blogerica poznatija kao Janjolinka, krenula ekskluzivno za Broom 44 na Dolcu pripremati manju količinu svojih poznatih sourdough krafni, njeni su obožavatelji brojali dane do novog mjesta na kojem će moći osladiti brk kada god to požele.

No božanstvene krafne su tek početak priče o novom mjestu u gradu: maloj proizvodnji s jedinstvenim street food receptima. Voditelj novootvorenog Proofa 33 je Ivan Marković koji je svoje prve korake na zagrebačkoj gastro sceni napravio uz chefa Igora Gudca iz Brooma.

“Iako su mnogi bili skeptični na ideju otvaranja vegetarijanskog i veganskog brunch bara u Zagrebu, odmah po otvorenju 2021. godine, Broom 44 instantno je postao omiljeno mjesto Zagrepčana za uživanje u specialty kavi, doručku i brunchu. Na tragu toga, htjeli smo Zagrebu ponuditi novo mjesto gdje ljubitelji kvalitetnih namirnica i drugačijih recepata mogu uživati u jedinstvenim jelima kao što su pizza s pastrvom ili sourdough galette s potpisom Janje Benić”, rekao je Marković te dodao da se ovim potezom Broom 44 predstavio kao inkubator talentiranih mladih ugostitelja i kuhara.

Osim Ivana, dio užeg Proof 33 tima je i njegov brat Tomislav Marković koji se Broomu priključio odmah po izlasku iz Masterchefa 2021. gdje je osvojio šesto mjesto. No, glavna zvijezda Proofa 33, je uz Janju Benić i Kristina Halužan, višestruko nagrađivana hrvatska pizzaiola.

Proof 33 - 10 (Foto: Ivan Dimnjaković)

Osim krafni, Janja potpisuje i babku, tart te slani i slatki galette sa sourdough starterom čiji se sastojci mijenjaju ovisno o godišnjem dobu i svježim sezonskim namirnicama.

Kristina Halužan, ambasadorica Mainardi Fooda koja je svoje umijeće specijalizirala u najboljim napuljskim pizzerijama, u Proof 33 uvela je pizzu scrocchiarella (“hrskava”), jedan od stilova pripreme Pinse Romane. Osim ovog posebnog stila, Proof pizze isticat će se i po svojim sastojcima. Tako će u ponudi uvijek biti četiri vrste pizze: Margherita, veganska, s mesom i ribom.

Sendviči u Proofu isto će biti drugačiji, posluživat će se u focacci s fermentiranim krumpirom, a radit će se u veganskoj, mesnoj i ribljoj varijanti s posebnim kulinarskim tehnikama.

Proof 33 - 1 (Foto: Ivan Dimnjaković)

“Izraz proofing, po kojemu je ovaj objekt dobio ime, na engleskom označava proces “dokazivanja” aktivnosti kvasca u tijestu tijekom njegova dizanja, čime se provjerava je li tijesto dovoljno naraslo za pečenje, a broj 33 odnosi se na kućni broj ove gastro proizvodnje koja se smjestila u Ilici. Svi koji se sami žele uvjeriti da će Ilica 33 postati novo “it” mjesto za dobru hranu, ukusan gablec, autentično iskustvo i druženje, pozvani su doći isprobati našu ponudu”, kazao je Marković.

Proof 33 generalno je zamišljen kao prostor gdje će se dolaziti po hranu za van te sjesti na malenu terasu uz čašu cijeđenog soka, pjenušca ili piva.

Radno vrijeme bit će od ponedjeljka do subote od 8:00 do 16:00 sati, a nedjeljom i blagdanima Proof neće raditi. Cijene slastica kretat će se od 1,80 do 3,50 eura, sendviča od 5 do 7 eura, a cijelih pizza pravokutnoga oblika od 15 do 20 eura. Također, tko želi može kupiti i samo komad ili polovicu pizze.

