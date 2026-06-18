Galerija 8 8 8 8 Rijeka uskoro postaje bogatija za prvi food market u Hrvatskoj – koncept koji već godinama uspješno oblikuje urbanu gastronomsku scenu europskih metropola poput Lisabona, Madrida i Rotterdama. Nova gastro destinacija, Pavil1on Gastroteka, otvara svoja vrata u jednom od najprepoznatljivijih riječkih, ali i regionalnih prostora – Prvom paviljonu.

U Gourmetro kuhinji u METRO Hrvatska na zagrebačkom Jankomiru predstavljen je dio gastronomske ponude koja će uskoro biti dostupna posjetiteljima Pavil1on Gastroteke. Na degustacijskom meniju našli su se meksička Chicken Tinga tortilja, napuljska pizza La Mortazza, vegetarijanski Hulk Burger, burger od divljači Marija Smasherija, sushi specijaliteti te aromatični tajlandski Khao Soi. Raznoliki slijed jela pružio je prvi uvid u bogatstvo okusa i kulinarskih koncepata koji će činiti okosnicu ponude prvog hrvatskog food marketa.

Autentične gastronomske priče

Pavil1on Gastroteka okuplja pažljivo odabrane brendove i autentične gastronomske priče, od street food klasika i lokalnih delicija do internacionalnih kuhinja i suvremenih autorskih koncepata. Posjetitelji će moći uživati u premium ribljim i mesnim specijalitetima koje donosi Fisherija & the meat, autentičnim meksičkim okusima Taquerije Cato, napuljskoj pizza fritti i street food favoritima iz Pizza Fritulizze, kao i jedinstvenim jelima od divljači brenda Grof Lovski.

Ponudu dodatno obogaćuju Da Gigi Cicchetteria & Bottega sa svojim venecijanskim chicchettima i delikatesnim proizvodima, Ginger Sushi s autentičnim japanskim jelima te Thai Thai, koji donosi izvorne okuse tajlandskog street fooda. Tu su i Rotisserie Lab s jelima pripremljenima tradicionalnom tehnikom rotisserie pečenja, Propella Bread, Brunch & Burger s craft kruhom, brunch favoritima i premium burgerima, kao i inovativni Meatless, koncept koji kroz kreativna jela pokazuje kako vrhunska gastronomija može biti jednako uzbudljiva i bez mesa.

Za ljubitelje pića pobrinut će se višestruko nagrađivana Suza Destilerija te Brewtiga Craft Beer s pažljivo kuriranom selekcijom craft piva, dok će Propella Glavni Bar tijekom cijelog dana biti središnje mjesto za kavu, koktele i druženje.

Posebnu živost prostoru donijet će Pavil1on Pop-Up, koncept osmišljen kao pozornica za gostujuće chefove, kulinarske radionice, sezonske gastro suradnje i inovativne projekte koji će posjetiteljima iznova donositi nova iskustva i razloge za povratak.

Mjesto susreta i razmjene ideja

Otvaranjem Pavil1ona Rijeka podiže regionalnu gastro scenu na novu razinu, istovremeno vraćajući povijesnom paviljonu njegovu izvornu svrhu - biti mjesto susreta, života, razmjene ideja i zajedništva, a važnu podršku razvoju ovog jedinstvenog projekta pruža METRO Hrvatska kao partner usmjeren na jačanje hrvatske gastronomske i ugostiteljske scene.

Kao glavni sponzor predstavljanja Pavil1on Gastroteke, METRO još jednom potvrđuje svoju dugogodišnju predanost razvoju hrvatske gastronomske scene. Tvrtka kontinuirano radi na tome da kvalitetni proizvodi pronađu svoje mjesto u profesionalnim kuhinjama diljem zemlje, pružajući ugostiteljima pouzdanu podršku u svakodnevnom poslovanju.

Upravo zato partnerstvo s Pavil1on Gastrotekom predstavlja prirodan nastavak METRO-ove misije povezivanja proizvođača, ugostitelja i potrošača te stvaranja novih prilika za razvoj hrvatske gastro scene.

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