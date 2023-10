"Ako ne biste blokirali ljude na pločniku ili na autocesti, nemojte to činiti niti u supermarketu svojim kolicima“, napominje Nick Leighton, američki stručnjak za lijepo ponašanje i domaćin podcasta Were You Raised by Wolves? te dodaje:

"Nemojte blokirati prolaze, naglo se zaustavljati ili iznenada mijenjati smjer. Imajte na umu "pravila ceste" i držite se desne strane“.

kaže Diane Gottsman, autorica priručnika Modern Etiquette for a Better Life napominje kako u trgovini nikada ne bismo smjeli otvarati pakiranja kako bismo ih pomirisali, okusili ili provjerili čega sve ima unutra.

Upozorava i na to da svatko ima drukčiju percepciju osobnog prostora pa nije u redu puhati nekome za vrat dok čekamo u redu – a niti gurkanje drugih ljudi kolicima nikako nije pristojno.

Na popisu stvari koje najviše iritiraju prodavače je ostavljanja proizvoda na pogrešnim mjestima, osobito kad se radi o smrznutoj hrani poput sladoleda ili povrća. Kako bismo doznali što najviše živcira kupce, zavirili smo i na društvene mreže, gdje se priča o tome da je jedna od najiritantnijih navika ubacivanje u red na blagajni, baš kao i već spomenuto ne poštivanje osobnog prostora drugih ljudi.

Forumaš Sweetshart piše kako ga izluđuje kada ljudi ostave stvari na blagajni pa odu po nešto što su zaboravili i ostave druge ljude da čekaju. Osim toga, neke od navike kupaca itekako dižu živce prodavačima.

"Radim u supermarketu. Okej sam s tim da kupci rade nered na policama. Okej sam s tim da ljudi zablokiraju prolaz kolicima, koliko god to ponekad bilo glupo. Netko je nešto razbio ili prolio? Nema problema, gluposti se događaju i zato imamo čistače. Najsebičnija i najgora stvar koju redovito vidim je kada kupci ostave smrznuti ili ohlađeni artikl na policama koje nisu za to namijenjene. Ne mogu vjerovati da netko može biti tako lijen. Ne želite taj sir, taj odrezak ili smrznutu pizzu? U redu, super. Samo ga vratite u hladnjak. Nije me briga hoću li pronaći smrznutu pizzu u dijelu sa sladoledom sve dok je još uvijek smrznuta. Iskreno, više bih volio da ljudi samo ukradu predmete umjesto da ih bace i unište. Stavljanjem smrznutih ili ohlađenih stvari na krivo mjesto činite gore nego da ih kradete – pokvarit će se i morat ćemo baciti savršeno dobru hranu“, piše Gorgashy.

Neki se forumaši pitaju zašto ljudi ne pripreme novac unaprijed, dok im prodavači skeniraju proizvoda. "Zašto pustiti ljude da čekaju, kada to možete izbjeći", komentiraju. Ostavljena kolica na parkiralištu, djeca koja divljaju po trgovini, kao i ljudi koji jedu i piju hranu i pića iz dućana prije nego što ih plate također im dižu živce.

Što vas najviše živcira u trgovini? Ljudi koji mi stoje previše blizu dok čekam u redu

Roditelji koji ne kontroliraju svoju djecu

Kada mi netko zablokira put kolicima

Kupci koji otvaraju pakiranja koja neće kupiti

Vraćanje stvari na krivo mjesto

Švercanje u redovima za blagajnu

Kupci koji dodiruju kruh i peciva bez plastičnih rukavica

