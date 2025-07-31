Ako ste se ikada iskušali u pečenju biskvita znate da ovaj postupak može biti nepredvidiv. Biskvit katkad može izvana potamniti, a iznutra biti još sirov. Nekad smjesa naraste u pećnici, pa se brzo spusti kad je izvadite van što će utjecati na konačan izgled proizvoda, ali i njegovu teksturu. Želite li ravnomjerno ispeći biskvit bez velikih problema, slastičari savjetuju da pripazite na temperaturu sastojaka. Štoviše, da ujednačite temperaturu svih sastojaka. Umjesto da šećer i brašno iz smočnice miksate s maslacem, mlijekom i jajima iz hladnjaka, najbolje bi bilo da sve potrebne sastojke za pečenje biskvita unaprijed stavite na kuhinjski pult kako bi dosegli sobnu temperaturu.

Pola sata prije pečenja

Slastičari ističu da se namirnice sa sobne temperature bolje povezuju, te stvaraju glađu i ujednačeniju smjesu za pečenje.



Da bi jaja ili maslac iz hladnjaka dosegli sobnu temperaturu od 20 do 22 stupnja bit će im potrebno otprilike 30 do 45 minuta.

Ravnomjerno pečen biskvit lakše je napraviti nego što mislite (Foto: Shutterstock)

Idealno bi bilo izvaditi sve sastojke otprilike barem pola sata prije nego što planirate raditi biskvit i pustiti da prirodno dosegnu sobnu temperaturu.



Ako nemate toliko vremena možete ubrzati postupak – maslac narežite na tanke kriške kako bi brže dosegao sobnu temperaturu. Jaja, pak, možete staviti u toplu vodu iz slavine kako bi ubrzali ovaj proces.



U ljetno vrijeme kada temperature mogu biti iznimno visoke izbjegavajte dugotrajno držanje kvarljivih sastojaka izvan hladnjaka.

Odaberite pravi kalup

Biskvit će ispasti ravnomjernije i bolje ako ga ispečete u aluminijskom kalupu. Staklene posude zadržavaju toplinu, a keramičke daju neujednačene rezultate i često prepeku rubove kolača.



Slastičari preporučuju i da rotirate kalup za 180 stupnjeva na tri četvrtine vremena pečenja. Ako ga pečete primjerice 20 minuta, po isteku 15 minute lagano ga zarotirajte. Ovaj potez će vam zajamčiti da biskvit biti ravnomjerno ispečen sa svih strana.

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