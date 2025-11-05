Galerija 0 0 0 0 Hraniteljica Dalmacije i sveta biljka faraona, naizgled skromna raštika, riznica je zdravlja. Naslikana na zidu egipatske piramide, trebala bi se naći visoko i na onoj prehrambenoj jer sadrži obilje vitamina i minerala, detoksicira, čuva od bolesti srca i krvnih žila te usporava starenje.

Na ovim prostorima raštika je bila jedno od jela siromašne kuhinje, da bi se u rukama vještih kuhara našla i na stolovima vrhunskih restorana. I dok se najčešće može okusiti u varivima sa suhim mesom, raštika se odlično snalazi i u pestu, aromatičnom umaku za tjesteninu ili namazu na kruhu. Raštika je nezaobilazan prilog ribi u kombinaciji s kuhanim krumpirom - a jedan od omiljenih dalmatinskih recepata je zelje ili zeje na tabak, odnosno raštika narezaa na trakice s kumpirom i maslinovim uljem. U slučaju da vam je raštika gorka, možete je ublažiti namakanjem u slanoj vodi kako bi bila nježnija.

Raštika na tabak

Listove raštike očistite, prema potrebi odvojite stabljike, zarolajte listove i sitno ih nasjeckajte. Zagrijte vodu za kuhanje, posolite je i dodajte malo sode bikarbone pa dodajte trakice raštike. Kuhajte 10-15 minuta pa ubacite i krumpir narezan na kockice. Prema želji možete dodati i list komorača. Procijedite, zalijte maslinovim uljem, zgnječite vilicom, posolite, popaprite po želji i poslužite toplo uz ribu ili meso.

Pesto od raštike

Raštiku operite pa odvojite tvrde dijelove, a listove prokuhajte pa procijedite i prelijte hladnom vodom kako bi listovi zadržali boju. Listove narežite pa ih izmiksajte s naribanim parmezanom, češnjakom, limunovim sokom, soli i maslinovim uljem, koje dodajte u nekoliko navrata, u tankom mlazu. Miksajte na niskoj brzini dok se sastojci ne usitne.

Brzinska juha od raštike

Popržite luk, mrkvu i češnjak na maslinovom ulju. Šalicu kuhanog slanutka izmiksajte u malo temeljca pa ulijte u lonac s lukom. Dodajte i listove rašike, narezane na trakice, dolijte vode ili temeljca prema potrebi pa kuhajte dok ne omekša. Dodajte preostali kuhani slanutak pa poslužite s vrhnjem i prema želji s kobasicama.

